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Editor
 | Burak Ayaydın

Liverpool şampiyonluğa giderken Mohamed Salah tarih yazıyor!

Premier Lig lideri Liverpool, Southampton karşısında haftayı galibiyetle kapattı. Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah ise hem maça damga vurdu hem de lig tarihine geçti.

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Liverpool şampiyonluğa giderken Mohamed Salah tarih yazıyor!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
09.03.2025
saat ikonu 13:11
|
GÜNCELLEME:
09.03.2025
saat ikonu 13:14

Premier Lig'de Liverpool ile Southampton karşı karşıya geldi. Mohamed Salah'ın 2 gol attığı maç, 3-1'lik Liverpool üstünlüğüyle sona erdi. Lider haftayı kayıpsız kapatırken, Mısırlı yıldız da lig tarihine geçti.

LIVERPOOL'UN YILDIZI MOHAMED SALAH'TAN 184 GOL

Lig tarihinde 184 gole ulaşan Salah, en skorerler sıralamasında 5. basamakta bulunan eski Manchester Cityli futbolcu Sergio Agüero'yu yakaladı. Listenin zirvesinde ise 260 golle Alan Shearer bulunuyor.

HARİKA PERFORMANS

Liverpool'un bu sezonki başarısında 54 kez skor katkısı sağlayarak büyük pay sahibi olan Salah, kariyerinin en üretken dönemlerinden birini yaşıyor. Mısırlı yıldız, daha sezon bitmeden 32 gol ve 22 asistlik bir istatistik yakaladı.

Mohamed Salah's bombshell update on Liverpool future: 'It's my last year in the club' | BelfastTelegraph.co.uk

Sıkça Sorulan Sorular

MOHAMED SALAH'IN KONTRATI NE ZAMAN BİTİYOR?
Liverpool ile anlaşamayan Mısırlı hücumcunun sözleşmesi birkaç ay içinde sona erecek.
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ETİKETLER
#premier lig
#liverpool
#ingiltere futbol federasyonu
#mohamed salah
#Spor
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