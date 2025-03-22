Alperen Şengün'lü Houston Rockets kazanmaya alıştı! Seriye bağladılar

NBA'de Miami Heat ile Houston Rockets karşı karşıya geldi. Zorlu geçen mücadeleyi Alperen Şengün'lü Houston Rockest kazandı ve galibiyet serisini 9 maça çıkardı.
NBA'de normal sezon kapsamında Miami Heat, kendi sahasında Houston Rockets'ı ağırladı. Çekişmeli geçen mücadele misafir takım Houston Rockets'ın 102-98'lik galibiyetiyle sona erdi.
Batı Konferansı ikincisi Houston Rockets; deplasmanda Miami Heat'i mağlup ederken, Alperen Şengün ise 8 sayı ve 10 ribaund ile oynadı. Ayrıca da Fred VanVleet 37 sayı ve Amen Thompson 18 ise sayıyla galibiyete önemli katkılar sağladı.
https://x.com/HoustonRockets/status/1903275523574256093
Washington Wizards-Orlando Magic: 105-120
San Antonio Spurs -Philadelphia 76ers: 128- 120
Oklahoma City Thunder-Charlotte Hornets: 141-106
Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans: 134-93
Dallas Mavericks-Detroit Pistons: 123-117
Utah Jazz-Boston Celtics: 99-121
Portland Trail Blazers-Denver Nuggets: 128- 109
Phoenix Suns-Cleveland Cavaliers: 123-112
Los Angeles Clippers-Memphis Grizzlies: 128-108