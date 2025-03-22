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Editor
 | Burak Ayaydın

Alperen Şengün'lü Houston Rockets kazanmaya alıştı! Seriye bağladılar

NBA'de Miami Heat ile Houston Rockets karşı karşıya geldi. Zorlu geçen mücadeleyi Alperen Şengün'lü Houston Rockest kazandı ve galibiyet serisini 9 maça çıkardı.

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Alperen Şengün'lü Houston Rockets kazanmaya alıştı! Seriye bağladılar
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
22.03.2025
saat ikonu 13:18
|
GÜNCELLEME:
22.03.2025
saat ikonu 13:21

NBA'de normal sezon kapsamında Miami Heat, kendi sahasında Houston Rockets'ı ağırladı. Çekişmeli geçen mücadele misafir takım Houston Rockets'ın 102-98'lik galibiyetiyle sona erdi.

ALPEREN ŞENGÜN'DEN 10 RIBAUND

Batı Konferansı ikincisi Houston Rockets; deplasmanda Miami Heat'i mağlup ederken, Alperen Şengün ise 8 sayı ve 10 ribaund ile oynadı. Ayrıca da Fred VanVleet 37 sayı ve Amen Thompson 18 ise sayıyla galibiyete önemli katkılar sağladı.

https://x.com/HoustonRockets/status/1903275523574256093

GECENİN TÜM MAÇLARI

Washington Wizards-Orlando Magic: 105-120

San Antonio Spurs -Philadelphia 76ers: 128- 120

Oklahoma City Thunder-Charlotte Hornets: 141-106

Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans: 134-93

Dallas Mavericks-Detroit Pistons: 123-117

Utah Jazz-Boston Celtics: 99-121

Portland Trail Blazers-Denver Nuggets: 128- 109

Phoenix Suns-Cleveland Cavaliers: 123-112

Los Angeles Clippers-Memphis Grizzlies: 128-108

Sıkça Sorulan Sorular

HOUSTON HARİCİNDE KİM GALİBİYET SERİSİ YAKALADI?
Los Angeles Clippers da yine kazandı ve üst üste 5 maçlık seri yakaladı.
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#Alperen Şengün
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#miami heat
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