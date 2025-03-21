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Editor
 | Burak Ayaydın

DeMar DeRozan NBA'de tarihe geçti!

NBA'de Sacramento Kings ile Chicago Bulls karşı karşıya geldi. Misafir takım Chicago Bulls'un galip geldiği mücadele, DeMar DeRozan açısından bir ilkin yaşanmasına sebep oldu.

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DeMar DeRozan NBA'de tarihe geçti!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
21.03.2025
saat ikonu 13:24
|
GÜNCELLEME:
21.03.2025
saat ikonu 13:24

NBA'de Chicago Bulls, Sacramento Kings deplasmanında 128-116 galip geldi. Sacramento'daki Golden 1 Center'da oynanan müsabakada, ev sahibi takımın yıldız ismi DeMar DeRozan 25 bin sayıya ulaşan 27. oyuncu oldu.

CHICAGO BULLS TAKIM OLARAK ETKİLİYDİ

Konuk ekipte Coby White 35, Kevin Huerter ise 25 sayıyla galibiyette ön plana çıkan oyunculardan oldu. Ayrıca Bulls'ta Nikola Vucevic de 24 sayı ve 14 ribaundla "double-double" yaptı.

BULLS VE KINGS AÇISINDAN SON DURUM

Chicago Bulls; 30 galibiyet ve 40 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nda 9. sırada bulunurken, Sacramento Kings ise 35 galibiyet ve 34 yenilgiyle Batı Konferansı'nın 9. sırasında yer alıyor.

DeMar DeRozan NBA'de bunu başaran 27. oyuncu oldu

DİĞER MAÇLARIN SONUÇLARI

Indiana Pacers-Brooklyn Nets: 105-99
Charlotte Hornets-New York Knicks: 115-98
Golden State Warriors-Toronto Raptors: 117-114
Los Angeles Lakers-Milwaukee Bucks: 89-118

https://x.com/ESPNNBA/status/1902937606981058848

Sıkça Sorulan Sorular

GSW NBA'DE KAÇINCI SIRADA?
Golden State Warriors; 41 galibiyet ve 29 yenilgiyle Batı Konferansı'nın 6. sırasında yer alıyor.
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ETİKETLER
#nba
#chicago bulls
#DeMar DeRozan
#Sacramento Kings
#Spor
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