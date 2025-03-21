DeMar DeRozan NBA'de tarihe geçti!

NBA'de Sacramento Kings ile Chicago Bulls karşı karşıya geldi. Misafir takım Chicago Bulls'un galip geldiği mücadele, DeMar DeRozan açısından bir ilkin yaşanmasına sebep oldu.

NBA'de Chicago Bulls, Sacramento Kings deplasmanında 128-116 galip geldi. Sacramento'daki Golden 1 Center'da oynanan müsabakada, ev sahibi takımın yıldız ismi DeMar DeRozan 25 bin sayıya ulaşan 27. oyuncu oldu.

CHICAGO BULLS TAKIM OLARAK ETKİLİYDİ

Konuk ekipte Coby White 35, Kevin Huerter ise 25 sayıyla galibiyette ön plana çıkan oyunculardan oldu. Ayrıca Bulls'ta Nikola Vucevic de 24 sayı ve 14 ribaundla "double-double" yaptı.

BULLS VE KINGS AÇISINDAN SON DURUM

Chicago Bulls; 30 galibiyet ve 40 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nda 9. sırada bulunurken, Sacramento Kings ise 35 galibiyet ve 34 yenilgiyle Batı Konferansı'nın 9. sırasında yer alıyor.

DİĞER MAÇLARIN SONUÇLARI

Indiana Pacers-Brooklyn Nets: 105-99

Charlotte Hornets-New York Knicks: 115-98

Golden State Warriors-Toronto Raptors: 117-114

Los Angeles Lakers-Milwaukee Bucks: 89-118

https://x.com/ESPNNBA/status/1902937606981058848

