Alperen Şengün'ün 'double-double'ı Houston'a yetmedi! Golden State seride öne geçti

NBA play-off'larında milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, serinin üçüncü maçında Golden State Warriors'a konuk oldu. Maçta 15 sayı, 11 ribaunt ile oynayan Şengün'ün double-double'ı galibiyete yetmedi. Ev sahibi Golden, Stephen Curry'nin yıldızlaştığı maçı 104-93 kazanarak seride 2-1 öne geçti.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larına 4 maçla devam edildi. Normal sezonda Batı Konferansı'nı ikinci sırada tamamlayan Houston Rockets, play-off ilk tur serisi üçüncü maçında konferans 7'ncisi Golden State Warriors'a konuk oldu. Golden State Warriors, rakibini 104-93 yenilerek seride 2-1 öne geçti.

ALPEREN'İN DOUBLE-DOUBLE'I YETMEDİ

Rockets'ta yaklaşık 33 dakika süre alan milli basketbolcu Alperen Şengün, 15 sayı, 11 ribaunt ve 4 asistle oynadı. Fred VanVleet 17 ve Dillon Brooks 13 sayı kaydetti.

STEPHEN CURRY SIRTLADI

Seride 2-1 öne geçen Warriors'ta ise Stephen Curry 36 sayı, 7 ribaunt, 9 asist ve Buddy Hield 17 sayıyla mücadele etti.

TURU GEÇEN İLK TAKIM OKLAHOMA

Batı Konferansı birincisi Oklahoma City Thunder, 8. sıradan play-off'lara kalan Memphis Grizzlies'i 117-115 yenerek ilk tur serisini 4-0 kazandı ve konferans yarı finallerine yükselen ilk takım oldu.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 38 sayı, 5 ribaunt, 6 asist ve Jalen Williams 23 sayı, 4 ribaunt, 5 asistlik performans sergiledi.

Ev sahibi Grizzlies'te ise Scotty Pippen Jr'ın 30, Desmond Bane ve Santi Aldama'nın 23'er sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

DENVER SON SANİYEDE GÜLDÜ

Batı Konferansı'nı 4. sırada bitiren Denver Nuggets, play-off ilk tur serisi 4. maçında konferans 5'incisi Los Angeles Clippers ile karşılaştı.

Nikola Jokic'in üç sayılık atışında çembere değmeyen topu süre dolarken smaçla tamamlayan Aaron Gordon, konuk ekip Nuggets'a 101-99'luk galibiyeti getirdi ve seriyi 2-2 yaptı.

Clippers-Nuggets mücadelesi, NBA'de anlık pozisyon kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1997-1998 sezonundan beri son saniye smacıyla biten ilk karşılaşma oldu.

Nuggets'ta Jokic 36 sayı, 21 ribaunt, 8 asist, Michael Porter Jr 17 sayı, 4 ribaunt, Christian Braun 17 sayı, 7 ribaunt, 5 asist ve Aaron Gordon 14 sayı, 6 ribaunt, 5 asist üretti.

NIKOLA JOKIC TARİHE GEÇTİ

Jokic; Kareem Abdul-Jabbar, Wilt Chamberlain ve Elgin Baylor'dan sonra bir NBA play-off maçında en az 35 sayı, 20 ribaunt, 8 asist üreten 4. oyuncu olarak tarihe geçti.

Clippers'ta ise Kawhi Leonard'ın 24 sayı, 9 ribaunt, Norman Powell'ın 22 sayı, 4 ribaunt ve Ivica Zubac'ın 19 sayı, 12 ribauntluk katkısı, mağlubiyeti engelleyemedi.

Eşleşmenin galibi, Batı Konferansı yarı finalinde Thunder'ın rakibi olacak.

NBA'DE GECENİN SONUÇLARI

NBA'de gecenin sonuçları şöyle oluştu: