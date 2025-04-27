Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Alperen Şengün'ün 'double-double'ı Houston'a yetmedi! Golden State seride öne geçti

NBA play-off'larında milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, serinin üçüncü maçında Golden State Warriors'a konuk oldu. Maçta 15 sayı, 11 ribaunt ile oynayan Şengün'ün double-double'ı galibiyete yetmedi. Ev sahibi Golden, Stephen Curry'nin yıldızlaştığı maçı 104-93 kazanarak seride 2-1 öne geçti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Alperen Şengün'ün 'double-double'ı Houston'a yetmedi! Golden State seride öne geçti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.04.2025
saat ikonu 11:33
|
GÜNCELLEME:
27.04.2025
saat ikonu 11:35

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larına 4 maçla devam edildi. Normal sezonda Batı Konferansı'nı ikinci sırada tamamlayan Houston Rockets, play-off ilk tur serisi üçüncü maçında konferans 7'ncisi Golden State Warriors'a konuk oldu. Golden State Warriors, rakibini 104-93 yenilerek seride 2-1 öne geçti.

Alperen Şengün'ün 'double-double'ı Houston'a yetmedi! Golden State seride öne geçti

ALPEREN'İN DOUBLE-DOUBLE'I YETMEDİ

Rockets'ta yaklaşık 33 dakika süre alan milli basketbolcu Alperen Şengün, 15 sayı, 11 ribaunt ve 4 asistle oynadı. Fred VanVleet 17 ve Dillon Brooks 13 sayı kaydetti.

Alperen Şengün'ün 'double-double'ı Houston'a yetmedi! Golden State seride öne geçti

STEPHEN CURRY SIRTLADI

Seride 2-1 öne geçen Warriors'ta ise Stephen Curry 36 sayı, 7 ribaunt, 9 asist ve Buddy Hield 17 sayıyla mücadele etti.

Alperen Şengün'ün 'double-double'ı Houston'a yetmedi! Golden State seride öne geçti

TURU GEÇEN İLK TAKIM OKLAHOMA

Batı Konferansı birincisi Oklahoma City Thunder, 8. sıradan play-off'lara kalan Memphis Grizzlies'i 117-115 yenerek ilk tur serisini 4-0 kazandı ve konferans yarı finallerine yükselen ilk takım oldu.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 38 sayı, 5 ribaunt, 6 asist ve Jalen Williams 23 sayı, 4 ribaunt, 5 asistlik performans sergiledi.

Ev sahibi Grizzlies'te ise Scotty Pippen Jr'ın 30, Desmond Bane ve Santi Aldama'nın 23'er sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
LeBron James tarih yazdı ama yetmedi! Minnesota, Lakers karşısında seride öne geçti

DENVER SON SANİYEDE GÜLDÜ

Batı Konferansı'nı 4. sırada bitiren Denver Nuggets, play-off ilk tur serisi 4. maçında konferans 5'incisi Los Angeles Clippers ile karşılaştı.

Nikola Jokic'in üç sayılık atışında çembere değmeyen topu süre dolarken smaçla tamamlayan Aaron Gordon, konuk ekip Nuggets'a 101-99'luk galibiyeti getirdi ve seriyi 2-2 yaptı.

Clippers-Nuggets mücadelesi, NBA'de anlık pozisyon kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1997-1998 sezonundan beri son saniye smacıyla biten ilk karşılaşma oldu.

Nuggets'ta Jokic 36 sayı, 21 ribaunt, 8 asist, Michael Porter Jr 17 sayı, 4 ribaunt, Christian Braun 17 sayı, 7 ribaunt, 5 asist ve Aaron Gordon 14 sayı, 6 ribaunt, 5 asist üretti.

Alperen Şengün'ün 'double-double'ı Houston'a yetmedi! Golden State seride öne geçti

NIKOLA JOKIC TARİHE GEÇTİ

Jokic; Kareem Abdul-Jabbar, Wilt Chamberlain ve Elgin Baylor'dan sonra bir NBA play-off maçında en az 35 sayı, 20 ribaunt, 8 asist üreten 4. oyuncu olarak tarihe geçti.

Clippers'ta ise Kawhi Leonard'ın 24 sayı, 9 ribaunt, Norman Powell'ın 22 sayı, 4 ribaunt ve Ivica Zubac'ın 19 sayı, 12 ribauntluk katkısı, mağlubiyeti engelleyemedi.

Eşleşmenin galibi, Batı Konferansı yarı finalinde Thunder'ın rakibi olacak.

NBA'DE GECENİN SONUÇLARI

NBA'de gecenin sonuçları şöyle oluştu:

  • Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 87-124 (0-3)
  • Memphis Grizzlies-Oklahoma City Thunder: 115-117 (0-4)
  • Los Angeles Clippers-Denver Nuggets: 99-101 (2-2)
  • Golden State Warriors-Houston Rockets: 104-93 (2-1)
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.