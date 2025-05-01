Altay Bayındır için resmi açıklama geldi: Manchester United kritik süreci duyurdu!

Manchester United tarafından Altay Bayındır için resmi açıklama geldi. İngiliz devi, Athletic Bilbao maçı öncesinde Altay Bayındır'ın son durumunu netleştirdi.

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Athletic Bilbao ile Manchester United karşı karşıya gelecekken, maç öncesinde İngiliz devinden Altay Bayındır açıklaması geldi. Bir süredir Altay Bayındır'ı kadroya almayan Manchester United, an itibarıyla milli oyuncu için durumun değiştiğini bildirdi.

ALTAY BAYINDIR İÇİN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Manchester United'ta son iki maçın kadrosuna dahil edilmeyen Altay Bayındır için resmi açıklama geldi. Bugün Athletic Bilbao deplasmanına çıkacak olan Manchester, Altay Bayındır'ın da maç kadrosunda olduğunu açıkladı ve sakatlık sürecinin sona erdiğini duyurdu. Bilgilendirme metninde, "Altay Bayındır tekrar kadroda yer alacak. Tyler Fredricson, Bendito Mantato ve Jaydan Kamason da kadroda bulunuyor." diyen İngiliz devi, zorlu deplasmanda avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.

ALTAY BAYINDIR'IN PERFORMANSI

Bu sezon Manchester United ile 7 maça çıkan Altay Bayındır, kalesinde 12 gol gördü. Ayrıca da milli eldiven, bu süreçte iki mücadeleyi gol yemeden tamamladı.