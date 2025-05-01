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 | Murat Makas

Jose Mourinho'nun vazgeçilmezi satış listesinde! Fenerbahçe'ye veda edecek

Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ın 5 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe gelecek sezon için kadro planlamasına başladı. Sarı-lacivertlilerde gidecek oyuncular da netleşmeye başladı. Jose Mourinho'nun vazgeçmediği isim satış listesine konuldu. İşte detaylar...

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Jose Mourinho'nun vazgeçilmezi satış listesinde! Fenerbahçe'ye veda edecek
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
01.05.2025
saat ikonu 11:31
|
GÜNCELLEME:
01.05.2025
saat ikonu 11:31

Fenerbahçe, Süper Lig’de şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Galatasaray’ın 5 puan gerisinde kalarak taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Kalan haftalarda rakibinin puan kaybetmesini bekleyecek olan sarı-lacivertli ekip Jose Mourinho ile yola devam etme kararı almıştı.

Jose Mourinho'nun vazgeçilmezi satış listesinde! Fenerbahçe'ye veda edecek

SZYMANSKİ'NİN BONSERVİSİ

Kadroda büyük bir revizyona gitmesi beklenen sarı-lacivertlilerde bazı futbolcular gelecek sezonda düşünülmüyor. Sarı-lacivertlilerde Sebastian Szymanski gözden düştü. Fenerbahçe yönetimi, Szymanski için 20 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli belirledi.

Jose Mourinho'nun vazgeçilmezi satış listesinde! Fenerbahçe'ye veda edecek

MOURINHO'NUN VAZGEÇİLMEZİYDİ

Geçtiğimiz sezon transfer edilen ve taraftarın sevgilisi olan, gollerinde adına özel şarkı çalınan Polonyalı yıldız için Jose Mourinho da "Elimde 3 tane Szymanski olsa hepsini oynatırım" yorumu yapmıştı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Szymanski'nin bu sezon performansı nasıl?
Bu sezon 48 maçta görev alan Szymanski, 7 gol atıp 9 asist kaydetti.
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