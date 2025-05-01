Jose Mourinho'nun vazgeçilmezi satış listesinde! Fenerbahçe'ye veda edecek

Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ın 5 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe gelecek sezon için kadro planlamasına başladı. Sarı-lacivertlilerde gidecek oyuncular da netleşmeye başladı. Jose Mourinho'nun vazgeçmediği isim satış listesine konuldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Süper Lig’de şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Galatasaray’ın 5 puan gerisinde kalarak taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Kalan haftalarda rakibinin puan kaybetmesini bekleyecek olan sarı-lacivertli ekip Jose Mourinho ile yola devam etme kararı almıştı.

SZYMANSKİ'NİN BONSERVİSİ

Kadroda büyük bir revizyona gitmesi beklenen sarı-lacivertlilerde bazı futbolcular gelecek sezonda düşünülmüyor. Sarı-lacivertlilerde Sebastian Szymanski gözden düştü. Fenerbahçe yönetimi, Szymanski için 20 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli belirledi.

MOURINHO'NUN VAZGEÇİLMEZİYDİ

Geçtiğimiz sezon transfer edilen ve taraftarın sevgilisi olan, gollerinde adına özel şarkı çalınan Polonyalı yıldız için Jose Mourinho da "Elimde 3 tane Szymanski olsa hepsini oynatırım" yorumu yapmıştı.

