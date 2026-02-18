Altay Bayındır planı! Beşiktaş İngiltere'ye çıkarma yapacak

Süper Lig’de zirveden uzak kalan Beşiktaş, gelecek sezonun kadro planlamasını şimdiden yapmaya başladı. Kara Kartal kaleci sorununu çözmek için yoğun çalışmalar yapıyor. Siyah-beyazlıların hedefinde Altay Bayındır var.

SÜPER LİG'E DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Yapılan sıkı pazarlıklar sonucunda Siyah-Beyazlı yönetim, İngiliz ekibiyle 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kesin olarak anlaşma sağlamıştı. Altay Bayındır'ın da Süper Lig'e dönmeye sıcak baktığı bu transfer operasyonu, ‘Kırmızı Şeytanlar'ın kararını son anda değiştirmesiyle kelimenin tam anlamıyla suya düşmüştü.

Manchester United'ın bu son dakika vetosuyla transferi rafa kaldırmak zorunda kalan Beşiktaş yönetimi, Altay defterini tamamen kapatmış değil.

ALTAY İÇİN YENİ GİRİŞİM OLACAK

Siyah-Beyazlıların kurmayları, sezonun sona ermesiyle birlikte yarım kalan bu transferi resmiyete dökmek için yeniden İngiltere'ye çıkarma yapacak.

Manchester United ile bir kez daha temas kuracak olan Beşiktaş'ın, bu kez işi şansa bırakmadan Altay Bayındır'a Siyah-Beyazlı formayı giydirmesi bekleniyor.