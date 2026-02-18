Menü Kapat
 Murat Makas

Altay Bayındır planı! Beşiktaş İngiltere'ye çıkarma yapacak

Manchester United forması giyen Altay Bayındır ile 5 milyon Euro karşılığında el sıkışan Beşiktaş, İngiliz devinin son dakika vetosyla transferi askıya almıştı. Siyah-beyazlılar yaz dönemi için Altay Bayındır planını belirledi.

Altay Bayındır planı! Beşiktaş İngiltere'ye çıkarma yapacak
18.02.2026
18.02.2026
saat ikonu 11:49

’de zirveden uzak kalan , gelecek sezonun kadro planlamasını şimdiden yapmaya başladı. Kara Kartal kaleci sorununu çözmek için yoğun çalışmalar yapıyor. Siyah-beyazlıların hedefinde var.

SÜPER LİG'E DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Yapılan sıkı pazarlıklar sonucunda Siyah-Beyazlı yönetim, İngiliz ekibiyle 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kesin olarak anlaşma sağlamıştı. Altay Bayındır'ın da Süper Lig'e dönmeye sıcak baktığı bu operasyonu, ‘Kırmızı Şeytanlar'ın kararını son anda değiştirmesiyle kelimenin tam anlamıyla suya düşmüştü.

Altay Bayındır planı! Beşiktaş İngiltere'ye çıkarma yapacak

'ın bu son dakika vetosuyla transferi rafa kaldırmak zorunda kalan Beşiktaş yönetimi, Altay defterini tamamen kapatmış değil.

ALTAY İÇİN YENİ GİRİŞİM OLACAK

Siyah-Beyazlıların kurmayları, sezonun sona ermesiyle birlikte yarım kalan bu transferi resmiyete dökmek için yeniden İngiltere'ye çıkarma yapacak.

Altay Bayındır planı! Beşiktaş İngiltere'ye çıkarma yapacak

Manchester United ile bir kez daha temas kuracak olan Beşiktaş'ın, bu kez işi şansa bırakmadan Altay Bayındır'a Siyah-Beyazlı formayı giydirmesi bekleniyor.

