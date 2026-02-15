Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan transfer sözleri geldi. Esasen ise Yalçın, sürecin planladıkları gibi gittiğini ifade etti.

BEŞİKTAŞ'TA SERGEN YALÇIN'DAN TRANSFER SÖZLERİ

"Kadromuzda yüzde 50 değişkenlik var. İlk 15-20 dakikalık bölümde oyuncular biraz zorlandı ama sonrasında toparladık. İlk yarıda bireysel hatalardan iki takım da gol buldu. Son bölümde rakip beraberliği yakaladı. Günün en negatif tarafı yan toplardaki zafiyetimizdi. Son dakikada golü bulup kazanmak mutluluk verici. Başakşehir deplasmanı herkes için zor olmuştur. Bugün kazanmak önemliydi. En azından taraftarımızı mutlu ettik. Yeni gelen oyuncularımızın performansı fena değildi. Devre arasında aldığımız oyuncuları takımda oynatıyoruz. Kaliteleri ve performansları beklentiyi karşılayacak gibi duruyor ama alışmaları biraz zaman alacak. Takımımız daha da güçlendi. Yavaş yavaş daha iyi olacağız diye düşünüyorum."