Beşiktaş'ta Orkun Kökçü ve Hyeon Gyu Oh iş birliği gündeme taşındı!

Beşiktaş, Başakşehir'i son dakika golüyle 3-2 mağlup etti. Siyah beyazlı futbolculardan Hyeon Gyu Oh, Orkun Kökçü'ye övgülerde bulundu.

ORKUN KÖKÇÜ'DEN MUSTAFA HEKİMOĞLU SÖZLERİ

"Mustafa çok yetenekli. Elimizden geldiğince onunla ilgilenmeye çalışıyoruz. Biz de o yollardan geçtik. Bende genç oyunculara karşı ayrı bir sevgi oluyor. Feyenoord'da altyapıdan çıktığımızda herkes bize yardımcı oldu. Robin van Persie vardı, Dirk Kuyt vardı, büyük isimler yardımcı oldu. Biz de öyle öğrendik. Başakşehir de iyi takım ama galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Önümüze bakacağız."

HYEON GYU OH'TAN ORKUN KÖKÇÜ'YE ÖVGÜLER

"Beşiktaş'la ilk galibiyetim oldu. Benim için oldukça önemli. Çok mutluyum. Kazanmanın önemini biliyorduk. Orkun Kökçü'nün golünde topa dokundum. Koşacağını anlamak için konuşmamız gerekmiyor. Orkun fantastik bir oyuncu. Onunla oynayabildiğim için mutluyum. Zor bir maç oldu ama bizim için güzel bir galibiyet. 2026 Dünya Kupası yaklaşıyor. O zamana kadar çok gol atmak ve başarılı olmak istiyorum. Beşiktaş benim kaderim. Buraya gelmeyi çok istemiştim. Bu gerçekleşti. Burada geçirdiğim her günden çok keyifliyim."

MUSTAFA HEKİMOĞLU DA ÖZELLİKLE ORKUN KÖKÇÜ'DEN BAHSETTİ

"Maçı çok iyi oynadık. Ben de galibiyeti getirdiğim için çok mutluyum. Orkun ağabeyime ve tüm ağabeylerime çok teşekkürler. Bir sürü isim var, hepsi benle ilgileniyor. Sergen hoca ile iyi bir ivme yakaladık. İnşallah bunu devam ettireceğiz. Bu yıl biraz sakatlık yönünden bol bir sezon geçirdim. Bu gol ise çok güzel oldu ve benim için geri dönüşün sinyalleri anlamına geldi."