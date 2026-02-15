Beşiktaş Başakşehir deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Sergen Yalçın ile yeniden yapılanan Beşiktaş, Nuri Şahin etkisiyle çıkışa geçen Başakşehir'e konuk oluyor. Hakem Mehmet Türkmen'in düdük çalacağı zorlu müsabaka, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak.
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Shomurudov, Fayzullayev, Harit, Selke.
https://x.com/ibfk2014/status/2022777985510568427?s=20
Beşiktaş: Vasquez, Murillo, Agbadou, Djalo, Yasin, Cerny, Asllani, Olaitan, Orkun, Toure, Oh.
https://x.com/Besiktas/status/2022777873736900780?s=20
Başakşehir ile Beşiktaş, Süper Lig’de bugüne kadar 23 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda siyah beyazlılar 8 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu lacivertliler de 7 defa kazandı.
Nuri Şahin ile son dönemde çıkışa geçerek Avrupa hedefine yürüyen Başakşehir, son 6 lig maçında 5 defa kazanmış ve 1 kez de berabere kalmıştı.
Süper Lig'deki son maçlarında sürpriz puanlar kaybeden ve geçtiğimiz 3 karşılaşmada 2 beraberlik yaşayan Beşiktaş, Başakşehir deplasmanı öncesinde inişli çıkışlı bir grafik çiziyordu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın şans vermesi halinde, Yasin Özcan ve Devis Vasquez ilk kez siyah beyazlı formayla ligde mücadele edecek.
Beşiktaş'ın geçtiğimiz haftalardaki önemli skorerlerinden olan Orkun Kökçü, son 3 maçı boş geçmemişti.