Beşiktaş Başakşehir deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında, Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir ile Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Beşiktaş sahaya çıkıyor. İstanbul'daki heyecanlı mücadeleye dair tüm detaylar ve canlı maç anlatımı haberimizde.

Beşiktaş Başakşehir deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI
Sergen Yalçın ile yeniden yapılanan Beşiktaş, Nuri Şahin etkisiyle çıkışa geçen Başakşehir'e konuk oluyor. Hakem Mehmet Türkmen'in düdük çalacağı zorlu müsabaka, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak.

BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Shomurudov, Fayzullayev, Harit, Selke.

Beşiktaş: Vasquez, Murillo, Agbadou, Djalo, Yasin, Cerny, Asllani, Olaitan, Orkun, Toure, Oh.

BAŞAKŞEHİR VE BEŞİKTAŞ ARASINDA 23. RANDEVU

Başakşehir ile Beşiktaş, Süper Lig’de bugüne kadar 23 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda siyah beyazlılar 8 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu lacivertliler de 7 defa kazandı.

Beşiktaş Başakşehir deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

BAŞAKŞEHİR ÇOK FORMDA

Nuri Şahin ile son dönemde çıkışa geçerek Avrupa hedefine yürüyen Başakşehir, son 6 lig maçında 5 defa kazanmış ve 1 kez de berabere kalmıştı.

Beşiktaş Başakşehir deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

BEŞİKTAŞ'TA ZORLU VİRAJ

Süper Lig'deki son maçlarında sürpriz puanlar kaybeden ve geçtiğimiz 3 karşılaşmada 2 beraberlik yaşayan Beşiktaş, Başakşehir deplasmanı öncesinde inişli çıkışlı bir grafik çiziyordu.

Beşiktaş Başakşehir deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

BEŞİKTAŞ'TA YENİ TRANSFERLER FORMA BEKLİYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın şans vermesi halinde, Yasin Özcan ve Devis Vasquez ilk kez siyah beyazlı formayla ligde mücadele edecek.

Beşiktaş Başakşehir deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

ORKUN KÖKÇÜ DİKKAT ÇEKİYOR

Beşiktaş'ın geçtiğimiz haftalardaki önemli skorerlerinden olan Orkun Kökçü, son 3 maçı boş geçmemişti.

Beşiktaş Başakşehir deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Sıkça Sorulan Sorular

BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ MAÇININ SOSYAL MEDYADA FARKLI BİR YANSIMASI VAR MI?
Sergen Yalçın, yorumculuk yaptığı zamanlarda Nuri Şahin hakkında sert değerlendirmeler yapmış ve ikili konu hakkında açıklamalarda bulunmuştu. An itibarıyla ise futbolseverler, Nuri Şahin ile Sergen Yalçın arasındaki düelloyu sosyal medyada özellikle gündeme taşıyorlar.
