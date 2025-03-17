Altay Bayındır'a güle güle! Sürpriz transferi resmen duyurdular

Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olduktan sonra aradığını bulamayan Altay Bayındır'a kötü bir haber daha geldi. Fenerbahçe sonrasında Manchester United için hep yedek eldiven konumunda olan Altay Bayındır, an itibarıyla 3. kaleci konumuna düşmek üzere.

ESKİ FENERBAHÇELİ ALTAY BAYINDIR TRANSFERE HAZIRLANIYOR

Andre Onana'nın performansından memnun olmayan Ruben Amorim, Manchester United yönetimiyle görüştü ve transfer isteğini dile getirdi. İngiliz basınının duyurduğu habere göre Lille kalecisi Lucas Chevalier ile yakından ilgilenen United, transfer için ivedi şekilde harekete geçti! Kaleci sayısını 3'e çıkaracak olan yönetim, Amorim'in de onayıyla Altay Bayındır için gelecek teklifleri değerlendirmeye karar verdi ve ayrılığın önünü açtı. Onana'nın kötü performansına rağmen Altay'ı kalede düşünmeyen Portekizli hoca, milli oyuncu için üçüncü eldiven olmasından başka bir plana sahip değil.

ALTAY BAYINDIR FORMA GİYEMEDİ

As kalecinin kötü performansına rağmen milli oyuncuya pek şans vermeyen Manchester United, tüm sezon boyunca sadece 6 kez kaleyi Altay Bayındır'a emanet etti! Totalde 570 dakika forma giyebilen Altay, 2 maçta kalesini gole kapattı ve diğer 4 mücadelede ise 8 golü engelleyemedi. Sözleşmesi 2027 yazında bitecek olan 26 yaşındaki kalecinin, birkaç ay içinde ayrılık sürecini tamamlaması bekleniyor.