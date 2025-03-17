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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri'ye transfer tavsiyesi! "Fenerbahçe'den ayrılıp oraya git"

Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri'ye, ülkesinden transfer tavsiyesi geldi. Fas Milli Takımı'nın eski golcüsü Salaheddine Bassir, Youssef En-Nesyri için Fenerbahçe'den sonra transfer olması gereken adresi işaret etti.

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Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri'ye transfer tavsiyesi!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
17.03.2025
saat ikonu 16:00
|
GÜNCELLEME:
17.03.2025
saat ikonu 16:00

Fenerbahçe'de başarılı bir performans gösteren Youssef En-Nesyri, transfer haberlerinin merkezinde olmaya devam ediyor. Son olarak da Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri için; Fas Milli Takımı'nın eski golcüsü Salaheddine Bassir açıklamalarda bulundu.

Morocco forward En-Nesyri joins Mourinho's Fenerbahce | SuperSport

"YOUSSEF EN-NESYRI FENERBAHÇE'DEN AYRILINCA İNGİLTERE'YE TRANSFER OLSUN"

"Fas Milli Takımı ile Fenerbahçe'de karşılaştığı eleştiriler ve baskılar yoğundu. Kendisine inanan hocaları Mourinho ve Regragui'nin desteğiyle bunların üstesinden geldi, dünya klasında bir forvet olduğunu kanıtladı. Aslında her forvette olmayan bir özelliği var, hücum aksiyonlarının yanı sıra defansta da takım arkadaşlarına destek oluyor. Zaten son dönemde kendisine gelen teklifler de En-Nesyri'nin sıradan bir forvet olmadığını doğruluyor. Ona, İngiltere Premier Lig'i seçmesini tavsiye ediyorum çünkü dünyanın en çok izlenen ligi orası ve henüz genç olduğu için kendisini geliştirebilir. Önümüzdeki 5 yıl boyunda üst seviyede futbol oynayabilir."

Fenerbahçe'de Youssef En Nesyri rekora koşuyor! Tarihe geçecek | Goal.com Türkçe

"SUUDİ ARABİSTAN'A GİTMEMELİ"

"Umarım Suudi ligine sırtını döner. Cristiano Ronaldo, Riyad Mahrez ve Sadio Mane gibi büyük oyuncular olmasına rağmen İngiltere ona daha fazla güç katacaktır."

Sıkça Sorulan Sorular

FASLI FORVET FENERBAHÇE'DE KAÇ GOL ATTI?
Sarı lacivertli formayla 42 maça çıkan En-Nesyri, 26 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
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#yousef en-nesyri
#youssef en-nesyri
#Fenerbahçe
#Transfer Haberleri
#Spor
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