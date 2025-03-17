Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri'ye transfer tavsiyesi!

Fenerbahçe'de başarılı bir performans gösteren Youssef En-Nesyri, transfer haberlerinin merkezinde olmaya devam ediyor. Son olarak da Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri için; Fas Milli Takımı'nın eski golcüsü Salaheddine Bassir açıklamalarda bulundu.

"YOUSSEF EN-NESYRI FENERBAHÇE'DEN AYRILINCA İNGİLTERE'YE TRANSFER OLSUN"

"Fas Milli Takımı ile Fenerbahçe'de karşılaştığı eleştiriler ve baskılar yoğundu. Kendisine inanan hocaları Mourinho ve Regragui'nin desteğiyle bunların üstesinden geldi, dünya klasında bir forvet olduğunu kanıtladı. Aslında her forvette olmayan bir özelliği var, hücum aksiyonlarının yanı sıra defansta da takım arkadaşlarına destek oluyor. Zaten son dönemde kendisine gelen teklifler de En-Nesyri'nin sıradan bir forvet olmadığını doğruluyor. Ona, İngiltere Premier Lig'i seçmesini tavsiye ediyorum çünkü dünyanın en çok izlenen ligi orası ve henüz genç olduğu için kendisini geliştirebilir. Önümüzdeki 5 yıl boyunda üst seviyede futbol oynayabilir."

"SUUDİ ARABİSTAN'A GİTMEMELİ"

"Umarım Suudi ligine sırtını döner. Cristiano Ronaldo, Riyad Mahrez ve Sadio Mane gibi büyük oyuncular olmasına rağmen İngiltere ona daha fazla güç katacaktır."