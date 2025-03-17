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 | Suat Vilgen

Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan olay açıklama! Fenerbahçe maçı sonrası Galatasaray sözleri

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, golsüz biten Fenerbahçe maçının ardından flaş açıklamalar yaptı. Galatasaraylı olduğunu söylediği için son dönemde sarı-lacivertli camianın yoğun tepkisini çeken Yıldırım hem bu durum hem de ligde oynayacakları Galatasaray maçı hakkında konuştu. İşte detaylar...

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Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan olay açıklama! Fenerbahçe maçı sonrası Galatasaray sözleri
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
17.03.2025
saat ikonu 09:46
|
GÜNCELLEME:
17.03.2025
saat ikonu 09:52

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında ağırladığı Samsunspor ile 0-0 berabere kalırken, şampiyonluk yolunda rakibine dev bir çelme takan Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"BENİ FENERBAHÇE DÜŞMANI YAPMAYIN"

Daha önce Galatasaray'ı desteklediğini açıklayan ve bu yüzden başta Fenerbahçeliler olmak üzere büyük bir taraftar kitlesinin tepkisini çeken Yıldırım, bu kez

Lider Haber ve Beyaz TV'ye konuştu. "Beni Fenerbahçe düşmanı yapmayın" diyen Yüksel Yıldırım, maç hakkında yaptığı açıklamada, "Ben Fenerbahçe'nin ayarını bozmadım. Fenerbahçe çıktı oynadı, yenilmemiz gereken maçta berabere kaldık. Bizi yenemediler bu kadar basit. Bu maçın sonucu bizi bağlamaz. Lütfen beni Fenerbahçe düşmanı artık yapmayın şu televizyonlarda" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY MESAJI: AÇIK VE NET SÖYLÜYORUM

Tek hedefinin Samsunspor'u Avrupa'ya götürmek olduğunu bildiren Yıldırım, evlerinde oynayacakları Galatasaray maçına galibiyet için çıkacaklarını aktararak, "Tüm Türkiye'ye söylüyorum; Galatasaray maçını kazanmaya oynayacağım. Açık ve net söylüyorum" dedi.

FENARBAHÇE 11'İNE ELEŞTİRİ

Mourinho'nun kadro tercihine şaşırdığını ifade eden Yıldırım, "Çok şaşırdım. Maçın yıldızıydı Szymanski Rangers maçında. Neden dinlendiriyorsun? Ben İrfan Can'ı oynatırdım, Tadic'i oynatmazdım. Konuşturuyolar beni. Kadronun yanlış olduğunu söylüyorum. 10 kişi Samsunspor'u yenemediler" dedi.

"FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLSUN, TÜRKİYE RAHATLASIN"

Yüksel Yıldırım, "Fenerbahçe şampiyon olsun, Türkiye'nin üstündeki, futbolun üstündeki kara bulutlar dağılsın. Fenerbahçe rahatlasın, Ali Koç rahatlasın, Acun Ilıcalı rahatlasın, bütün camia rahatlasın. Biz de rahatlayalım" diyerek sözlerini sürdürdü.

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#yüksel yıldırım
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