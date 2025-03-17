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 | Suat Vilgen

Eski Fenerbahçeli Valencia'dan inanılmaz frikik golü! Şampiyonluğu getirdi

Brezilya ekibi Internacional’de forma giyen eski Fenerbahçeli golcü Enner Valencia, takımının şampiyonluk maçında akıllara kazınan bir frikik golüne imza attı.

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Eski Fenerbahçeli Valencia'dan inanılmaz frikik golü! Şampiyonluğu getirdi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
17.03.2025
saat ikonu 12:01
|
GÜNCELLEME:
17.03.2025
saat ikonu 12:01

Internacional, Brezilya bölgesel liglerinden Gaucho Şampiyonası finalinde, 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında ezeli rakibi Gremio'yu ağırladı. Beira-Rio Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçerken, 56. dakikada Valencia’nın uzak mesafeden gönderdiği müthiş frikik golü maçın seyrini değiştirdi.

https://x.com/SCInternacional/status/1901434558433661278

Gremio, 62. dakikada Wagner Leonardo ile skoru eşitlese de kalan dakikalarda üstünlük sağlayamadı.

GERGİN FİNAL VE 9 YIL SONRA GELEN ZAFER

Mücadelenin son anlarında tansiyon yükseldi. 90+12’de Internacional’den Braian Aguirre ve Gremio’dan Dodi kavga nedeniyle kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Internacional, 2016’dan bu yana ilk kez Gaucho Şampiyonası’nda zafere ulaşarak Gremio’nun yedi sezon süren şampiyonluk serisini sonlandırdı.

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