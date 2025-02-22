Eski Fenerbahçeli Martin Skrtel'den derbinin hakemiyle ilgili açıklama!

Eski Fenerbahçeli Martin Skrtel, derbiye yabancı hakem seçilmesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kendi tecrübelerini aktaran Skrtel, hakem kararına çok net bir değerlendirme yaptı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Martin Skrtel, HT Spor'a açıklamalarda bulundu ve derbi hakemiyle ilgili yorum yaptı.

KARARI DOĞRU BULDU

Bazı hakemlerin zor maçları sevdiğine değinen Skrtel, "İngiltere'deyken hakemler benimle iletişim kurardı. Türkiye'ye geldiğimde ise hiçbir şey söylemeden direkt sarı kart vermeye başladılar. Süper Lig'e ayrıca adapte olmam gerekti. Türkiye'deki hakemleri eleştirmiyorum ve onlarla bir sorun yaşamadım ama bazı hakemler böyle maçları daha çok sever. Farklı bir ülkeden hakem getirilmesi kararını destekliyorum. Bu maç çok önemli ve sadece saha içindeki performansa göre süreç ilerlemeli." ifadelerini kullandı.