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 | Burak Ayaydın

Altay Bayındır'a transfer darbesi: Galatasaray detayı!

Altay Bayındır için Galatasaray ve Emiliano Martinez transferinden kötü haber geldi. Emiliano Martinez; Galatasaray ihtimalini değerlendirmeyi reddederken, Altay Bayındır'ın kulübü Manchester United'a ise yeşil ışık yaktı.

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Altay Bayındır'a transfer darbesi: Galatasaray detayı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
19.06.2025
saat ikonu 22:12
|
GÜNCELLEME:
19.06.2025
saat ikonu 22:15

Altay Bayındır için transferde Galatasaray ve Emiliano Martinez tezatı ortaya çıktı. Galatasaray'da oynamayı düşünmeyen Emiliano Martinez, Altay Bayındır'ın formasını giydiği Manchester United'a olumlu cevap verdi ve milli eldiven için ayrılık çanları çalmaya başladı.

Altay Bayındır'a transfer darbesi: Galatasaray detayı!

GALATASARAY'A TRANSFERDE RED VE ALTAY BAYINDIR SÜRECİ

Galatasaray ve Emiliano Martinez transferinde adeta fatura Altay Bayındır'a kesildi. Manchester United tarafından 'gönderilecekler' listesinde tutulan Altay Bayındır, Galatasaray ve Emiliano Martinez sürecinden zararlı çıkan isim oldu! İngiltere basınına göre Emiliano Martinez, Galatasaray'ı reddetti ve kendisiyle ilgilenen Manchester United'a 'tamam' dedi. Esasen ise bu süreçten hareketle, transferin gerçekleşmesiyle birlikte Altay Bayındır'ın Ada devinden ayrılması bekleniyor.

Altay Bayındır'a transfer darbesi: Galatasaray detayı!

ALTAY BAYINDIR VE MANCHESTER UNITED SEZONU

Manchester United'a imza attığından bu yana yedek kaleci konumunda olan Altay Bayındır, geçtiğimiz sezon 10 maçta kaleyi korurken 3 karşılaşmada gole izin vermedi. Ayrıca 27 yaşındaki milli eldiven, görev aldığı maçlarda ise kalesinde 18 gol gördü.

Altay Bayındır'a transfer darbesi: Galatasaray detayı!

Sıkça Sorulan Sorular

ALTAY BAYINDIR İLE MANU ARASINDAKİ SÖZLEŞME NE ZAMAN BİTİYOR?
Fenerbahçe sonrasında United'a imza atan Altay'ın, 2027 yazına kadar kontratı bulunuyor.
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ETİKETLER
#aston villa
#altay bayındır
#Galatasaray Transferi
#Emiliano Martinez
#Transfer Haberleri
#Spor
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