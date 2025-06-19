Mario Lemina'ya güle güle: Galatasaray'da sürpriz transfer!

Galatasaray'da Mario Lemina transferi gündemi meşgul ediyor. Ara transfer döneminde Mario Lemina'yı Wolves'ten kadrosuna katan Galatasaray'a, şu an itibarıyla ise sürpriz teklifler iletildi ve süreç resmen başladı.

GALATASARAY'DA MARIO LEMINA'NIN SÜRPRİZ TRANSFERİ

Wolves yönetimiyle yaşadığı tartışmalarla birlikte sürpriz şekilde Galatasaray'a tekrar transfer olan Mario Lemina'ya, sezon sonu itibarıyla flaş teklifler geldi. Suudi Arabistan kulüplerinin yakından takip ettiği Mario Lemina, yılın ikinci yarısındaki Galatasaray performansıyla resmen dikkatleri üzerine çekti! Halihazırda Mario Lemina'yı uzun zamandır transfer listesinde tutan Suudi ekipler, Gabonlu orta saha için resmi temaslara başladı.

GALATASARAY'DA MARIO LEMINA TRANSFERİNİN KRİTİĞİ

Mario Lemina'yı transfer ettikten sonra savunma anlamında çok güçlenen Galatasaray, yediği gol sayısında epey düşüş yaşamış ve maçların temposunu çok daha kolay kontrol edebilir hale gelmişti. Akabinde ise Mario Lemina'nın da önemli katkısıyla Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray, 31 yaşındaki defansif orta saha için transfer kritiği yapmaya başladı. Okan Buruk'un genel olarak çok memnun olduğu Mario Lemina'nın, 10 milyon Euro ve üzeri bir teklif gelmesi halinde transferi gerçekleşecek.

MARIO LEMINA VE GALATASARAY PERFORMANSI

Ara transferde Galatasaray'a 2.5 milyon Euro bedelle Wolves'ten transfer olan Mario Lemina, sezonun geri kalanında 16 maça çıkmış ve 1 gol ile 2 asistlik katkı sağlamıştı. Son olarak bu süreçte takımın savunma yapısını değiştiren ve Lucas Torreira'nın da daha özgür oynamasını sağlayan Mario Lemina'nın, Galatasaray ile 2026 yazına kadar kontratı bulunuyor ve eğer kulüp isterse de sözleşme 1 yıl daha uzatılabiliyor.