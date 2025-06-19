Emre Belözoğlu'ndan yıldız transferi: Antalyaspor'da görüşmeler resmen başladı!

Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor'da sürpriz bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Emre Belözoğlu'nun olumlu raporuyla birlikte, Antalyaspor'da Abdülkadir Ömür transferi için görüşmeler resmen başladı.

Emre Belözoğlu'nun Antalyaspor'daki yeni transfer hedefi Abdülkadir Ömür oldu. Abdülkadir Ömür'ün transferi için yönetime olumlu görüş aktaran Emre Belözoğlu, 25 yaşındaki yıldızla özel bir görüşme de gerçekleştirdi.

EMRE BELÖZOĞLU ANTALYASPOR'UNDA ABDÜLKADİR ÖMÜR TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR

Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Antalyaspor'da yeni sezon planlamaları devam ediyor. Emre Belözoğlu yönetiminde gelecek yıl Süper Lig'de başarılı bir ivme yakalamak isteyen kırmızı beyazlı yönetim, genç hocanın önerisiyle birlikte Abdülkadir Ömür için resmen görüşmelere başladı. Halihazırda bu sezonun ikinci yarısını Çaykur Rizespor'da kiralık geçiren Abdülkadir Ömür, yaz dönemiyle birlikte ise bonservisinin bulunduğu Hull City'ye dönmüştü.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN ANTALYASPOR PROJESİ

Antalyaspor ile birlikte gelecek yıl Avrupa bileti almak isteyen Emre Belözoğlu, projeyi ve süreci Abdülkadir Ömür'e bizzat anlattı. Esasen ise 25 yaşındaki oyuncuya forma garantisi de veren Antalyaspor, Hull City ile anlaşılmasıyla birlikte yetenekli hücumcuya ivedi imza attırmak istiyor.

ABDÜLKADİR ÖMÜR VE GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Hull City'de bekleneni veremeyen ve ara transfer döneminde Çaykur Rizespor'a kiralanan Abdülkadir Ömür, geçen sezon İngiltere ve Türkiye'de toplam 28 maça çıkmış ve 1 asistlik katkı sağlamıştı. Ayrıca bu süreçte 1460 dakika süre bulan Abdülkadir Ömür, formsuzluğuyla dikkat çekmiş ve yüksek tempolu oyunlar sergileyememişti.