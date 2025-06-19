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 | Burak Ayaydın

Emre Belözoğlu'ndan yıldız transferi: Antalyaspor'da görüşmeler resmen başladı!

Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor'da sürpriz bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Emre Belözoğlu'nun olumlu raporuyla birlikte, Antalyaspor'da Abdülkadir Ömür transferi için görüşmeler resmen başladı.

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Emre Belözoğlu'ndan yıldız transferi: Antalyaspor'da görüşmeler resmen başladı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
19.06.2025
saat ikonu 19:58
|
GÜNCELLEME:
19.06.2025
saat ikonu 20:02

Emre Belözoğlu'nun Antalyaspor'daki yeni transfer hedefi Abdülkadir Ömür oldu. Abdülkadir Ömür'ün transferi için yönetime olumlu görüş aktaran Emre Belözoğlu, 25 yaşındaki yıldızla özel bir görüşme de gerçekleştirdi.

Emre Belözoğlu'ndan yıldız transferi: Antalyaspor'da görüşmeler resmen başladı!

EMRE BELÖZOĞLU ANTALYASPOR'UNDA ABDÜLKADİR ÖMÜR TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR

Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Antalyaspor'da yeni sezon planlamaları devam ediyor. Emre Belözoğlu yönetiminde gelecek yıl Süper Lig'de başarılı bir ivme yakalamak isteyen kırmızı beyazlı yönetim, genç hocanın önerisiyle birlikte Abdülkadir Ömür için resmen görüşmelere başladı. Halihazırda bu sezonun ikinci yarısını Çaykur Rizespor'da kiralık geçiren Abdülkadir Ömür, yaz dönemiyle birlikte ise bonservisinin bulunduğu Hull City'ye dönmüştü.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN ANTALYASPOR PROJESİ

Antalyaspor ile birlikte gelecek yıl Avrupa bileti almak isteyen Emre Belözoğlu, projeyi ve süreci Abdülkadir Ömür'e bizzat anlattı. Esasen ise 25 yaşındaki oyuncuya forma garantisi de veren Antalyaspor, Hull City ile anlaşılmasıyla birlikte yetenekli hücumcuya ivedi imza attırmak istiyor.

Emre Belözoğlu'ndan yıldız transferi: Antalyaspor'da görüşmeler resmen başladı!

ABDÜLKADİR ÖMÜR VE GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Hull City'de bekleneni veremeyen ve ara transfer döneminde Çaykur Rizespor'a kiralanan Abdülkadir Ömür, geçen sezon İngiltere ve Türkiye'de toplam 28 maça çıkmış ve 1 asistlik katkı sağlamıştı. Ayrıca bu süreçte 1460 dakika süre bulan Abdülkadir Ömür, formsuzluğuyla dikkat çekmiş ve yüksek tempolu oyunlar sergileyememişti.

Emre Belözoğlu'ndan yıldız transferi: Antalyaspor'da görüşmeler resmen başladı!
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Sıkça Sorulan Sorular

ABDÜLKADİR ÖMÜR'ÜN HULL CITY İLE KAÇ YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR?
Kariyerinde uzun zamandır dalgalanmalar olan Abdülkadir'in, İngiliz ekibiyle 2027 yazına kadar kontratı bulunuyor.
ETİKETLER
#trendyol süper lig
#antalyaspor
#emre belözoğlu
#abdülkadir ömür
#Transfer Haberleri
#Spor
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