Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan fikir değişikliği: Transfer sürprizi!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın projesinde fikir değişikliği yaşanıyor. Beşiktaş'ın transfer politikasını daha ekonomik hamlelerle ilerletmek isteyen Serdal Adalı, an itibarıyla ise yıldız oyuncu takviyesini de gündemine aldı.

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'nın büyük bir proje değişimi söz konusu. Beşiktaş'ın ilk etapta Keny Arroyo ve Elan Ricardo gibi yatırım transferleriyle devam etmesi gerektiğini belirten Serdal Adalı, şu anda ise Fenerbahçe ve Galatasaray ile oluşan kadro farkını da gözeterek daha farklı bir yapılanma tasarlıyor.

BEŞİKTAŞ BAŞKANI SERDAL ADALI'DAN YILDIZ TRANSFERİ POLİTİKASI

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan transfer politikasında değişiklik geldi. Halihazırda genç transferlerden Keny Arroyo çok forma bulamazken; Elan Ricardo'nun ise kiralık gönderilmesinin gündeme alınması, Serdal Adalı için farklı bir yapılanma döneminin başlangıcı oldu. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın; geçtiğimiz günlerde yıldız bir golcü transfer edeceklerini söylemesi de bu yeni dönemin ilk adımı olarak görülürken, esasen ise iskeleti ayakta tutacak hamlelere devam edilmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'TA SERDAL ADALI'DAN YILDIZ GOLCÜ HAMLESİ VE SONRASINDAKİ PLANLAMALAR

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, yeni kararlarla birlikte takıma birkaç önemli takviye yapması bekleniyor. Özellikle Alex Oxlade-Chamberlain ve Al Musrati gibi mali anlamda yük olarak görülen isimleri Beşiktaş'tan göndermek isteyen Adalı, akabindeki süreçte ise en baştaki genç oyuncu politikasının aksine birkaç önemli isme imza attırmak ve takımın temel bir kalite ölçüsünü yakalamasını sağlamak istiyor.