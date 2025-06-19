Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan fikir değişikliği: Transfer sürprizi!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın projesinde fikir değişikliği yaşanıyor. Beşiktaş'ın transfer politikasını daha ekonomik hamlelerle ilerletmek isteyen Serdal Adalı, an itibarıyla ise yıldız oyuncu takviyesini de gündemine aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan fikir değişikliği: Transfer sürprizi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
19.06.2025
saat ikonu 18:25
|
GÜNCELLEME:
19.06.2025
saat ikonu 18:28

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'nın büyük bir proje değişimi söz konusu. Beşiktaş'ın ilk etapta Keny Arroyo ve Elan Ricardo gibi yatırım transferleriyle devam etmesi gerektiğini belirten Serdal Adalı, şu anda ise Fenerbahçe ve Galatasaray ile oluşan kadro farkını da gözeterek daha farklı bir yapılanma tasarlıyor.

BEŞİKTAŞ BAŞKANI SERDAL ADALI'DAN YILDIZ TRANSFERİ POLİTİKASI

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan transfer politikasında değişiklik geldi. Halihazırda genç transferlerden Keny Arroyo çok forma bulamazken; Elan Ricardo'nun ise kiralık gönderilmesinin gündeme alınması, Serdal Adalı için farklı bir yapılanma döneminin başlangıcı oldu. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın; geçtiğimiz günlerde yıldız bir golcü transfer edeceklerini söylemesi de bu yeni dönemin ilk adımı olarak görülürken, esasen ise iskeleti ayakta tutacak hamlelere devam edilmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan fikir değişikliği: Transfer sürprizi!

BEŞİKTAŞ'TA SERDAL ADALI'DAN YILDIZ GOLCÜ HAMLESİ VE SONRASINDAKİ PLANLAMALAR

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, yeni kararlarla birlikte takıma birkaç önemli takviye yapması bekleniyor. Özellikle Alex Oxlade-Chamberlain ve Al Musrati gibi mali anlamda yük olarak görülen isimleri Beşiktaş'tan göndermek isteyen Adalı, akabindeki süreçte ise en baştaki genç oyuncu politikasının aksine birkaç önemli isme imza attırmak ve takımın temel bir kalite ölçüsünü yakalamasını sağlamak istiyor.

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan fikir değişikliği: Transfer sürprizi!

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ'TA SERDAL ADALI NEDEN FİKİR DEĞİŞTİRDİ?
Bu sezon Beşiktaş'ın inişli çıkışlı performanslarını gören yönetim, Rafa Silva gibi birkaç takviyenin takımı önemli bir konuma ulaştırabileceğini düşünüyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'ta Ciro Immobile için ayrılık çanları çalıyor: Büyük müjde!
Fenerbahçe'den yerli isim konusuna yalanlama!
ETİKETLER
#Serdal Adalı
#Beşiktaş Transferleri
#Transfer Haberleri
#beşiktaş yönetimi
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.