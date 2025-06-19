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 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'ta Ciro Immobile için ayrılık çanları çalıyor: Büyük müjde!

Beşiktaş'ta Ciro Immobile'nin ayrılığı konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Beşiktaş yönetiminin yolları ayırmak istediği Ciro Immobile'ye, an itibarıyla Serie A ekibi Bologna talip oldu.

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Beşiktaş'ta Ciro Immobile için ayrılık çanları çalıyor: Büyük müjde!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
19.06.2025
saat ikonu 17:56
|
GÜNCELLEME:
19.06.2025
saat ikonu 17:59

Beşiktaşlı Ciro Immobile konusunda şimdi de Bologna devreye girdi. Corriere dello Sport'un aktardığı habere göre Edin Dzeko ile anlaşamayan Bologna, Beşiktaş'ın göndermek istediği Ciro Immobile için temaslarda bulundu.

BEŞİKTAŞ'TA CIRO IMMOBILE İÇİN AYRILIK ÇANLARI ÇALIYOR

Beşiktaş yönetiminin yıllık 6 milyon Euro civarındaki maaş yükünden kurtulmak için göndermek istediği Ciro Immobile, şu an için tercihinin kalmaktan yana olduğunu açıklamış ve oynatılmasa dahi Beşiktaş'ta devam edeceğini söylemişti. Halihazırda yüksek maaşı sebebiyle ayrılmak istemeyen İtalyan golcü, ailesinin olduğu Çizme'den gelen bir teklif için değerlendirmeye açık olduğunu belirtti ve menajerler aracılığıyla ilk temaslar gerçekleşti. Esasen ise İtalya basınında Immobile'nin, ancak maaşında indirime gitmesiyle birlikte Beşiktaş'tan ayrılmasının mümkün olabileceğinin altı çizildi.

Beşiktaş'ta Ciro Immobile için ayrılık çanları çalıyor: Büyük müjde!

CIRO IMMOBILE VE BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Bu sezon toplam 41 maça çıkıp 2702 dakika sahada kalan Ciro Immobile, 19 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.

Sıkça Sorulan Sorular

CIRO IMMOBILE VE BEŞİKTAŞ ARASINDA KAÇ YILLIK KONTRAT VAR?
İtalyan golcünün Beşiktaş ile 1 yıllık daha anlaşması bulunuyor.
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