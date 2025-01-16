Altay'ın kuruluşunun 111. yılı kutlandı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: AA
16 Ocak 2025 23:37 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 23:43
Türk sporunun köklü ekiplerinden Altay'ın kuruluşunun 111. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.
İzmir'in ve Türk sporunun köklü kulüplerinden Altay'ın 111. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla taraftarlar kutlama yaptı.
Altay 1914 Taraftarlar Derneğinin organizasyonuyla Alsancak Limanı çevresinde bir araya gelen taraftarlar, Altay bayrakları ve formalarıyla marşlar söyleyerek Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.
Saat 19.14'te yakılan meşaleler eşliğindeki kutlamalara, vatandaşlar da destek verdi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kutlamalar dolayısıyla çevrede güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: AA