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 | Burak Ayaydın

Alvaro Morata transferini duyurdular: Galatasaray'da veda zamanı!

Galatasaraylı Alvaro Morata için İtalya basınından flaş bir transfer iddiası geldi. Habere göre Alvaro Morata, Galatasaray'dan ayrılacak ve Cesc Fabregas yönetimindeki Como'ya imza atacak.

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Alvaro Morata transferini duyurdular: Galatasaray'da veda zamanı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
19.06.2025
saat ikonu 20:56
|
GÜNCELLEME:
19.06.2025
saat ikonu 20:58

Galatasaraylı Alvaro Morata için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Alvaro Morata'nın Türkiye'den ayrılmak istediğini yazan Çizme basını, yeni adres olarak da Como'yu gösterdi.

GALATASARAY'DA ALVARO MORATA AYRILIĞI

Galatasaray'da ilk sıradaki forvet olmamaktan dolayı rahatsızlık duyan Alvaro Morata, menajerine ayrılık için talimat vermişti. Akabindeki süreçte ise İtalya ve Fransa'da takım arama sürecine giren İspanyol golcüye, an itibarıyla Como talip oldu. Pivot bir hücumcu arayan Cesc Fabregas, Edin Dzeko'nun Fiorentina ile anlaşmasıyla birlikte Alvaro Morata'ya sıcak bakmaya başladı. Son olarak da yıldız golcüyle görüşmelerin başladığı süreçte, yakın zamanda resmi açıklama gelmesi bekleniyor.

Alvaro Morata transferini duyurdular: Galatasaray'da veda zamanı!

ALVARO MORATA VE GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray ile bu sezon 16 maça çıkan Alvaro Morata, 7 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

ALVARO MORATA GALATASARAY'A NEREDEN GELMİŞTİ?
Aslan, yıldız hücumcuyu Milan'dan kiralamıştı.
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ETİKETLER
#Alvaro Morata
#Galatasaray Transferi
#Transfer Haberleri
#Spor
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