Alvaro Morata vedası: Galatasaray'dan ayrılıp imzayı atıyor!

Galatasaray'da Alvaro Morata için veda zamanı. Sarı kırmızılı takımdan, Alvaro Morata'ya transfer izni çıktı.

GALATASARAY'DA ALVARO MORATA İLE YOLLAR AYRILIYOR

Galatasaray'dan ayrılmak istemesine rağmen takımın Avusturya kampına dahil edilen Morata, an itibarıyla Como ile anlaştı. İspanyol golcü, Galatasaray’ın da onayıyla Milan’dan Como’ya transfer olacak. Esasen ise Morata’nın, Cesc Fabregas’ın çalıştırdığı ekiple 2028 yılında kadar geçerli ve artı bir yıl opsiyonlu sözleşme imzalayacağı düşünülüyor.

ALVARO MORATA'NIN GALATASARAY PERFORMANSI

Milan’dan Cimbom’a 1.5 yıllığına kiralanan oyuncu, sarı kırmızılı forma ile çıktığı 16 maçta 7 gol atıp 3 de asist üretmişti.