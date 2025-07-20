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 | Burak Ayaydın

Alvaro Morata vedası: Galatasaray'dan ayrılıp imzayı atıyor!

Galatasaray'dan Alvaro Morata'nın ayrılığına onay çıktı. Nicolo Schira’nın haberine göre İspanyol golcü, kariyerine Serie A'da devam edecek.

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Alvaro Morata vedası: Galatasaray'dan ayrılıp imzayı atıyor!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 19:20
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 19:23

Galatasaray'da için veda zamanı. Sarı kırmızılı takımdan, Alvaro Morata'ya transfer izni çıktı.

GALATASARAY'DA ALVARO MORATA İLE YOLLAR AYRILIYOR

Galatasaray'dan ayrılmak istemesine rağmen takımın Avusturya kampına dahil edilen Morata, an itibarıyla Como ile anlaştı. İspanyol golcü, Galatasaray’ın da onayıyla Milan’dan Como’ya transfer olacak. Esasen ise Morata’nın, Cesc Fabregas’ın çalıştırdığı ekiple 2028 yılında kadar geçerli ve artı bir yıl opsiyonlu sözleşme imzalayacağı düşünülüyor.

Alvaro Morata vedası: Galatasaray'dan ayrılıp imzayı atıyor!

ALVARO MORATA'NIN GALATASARAY PERFORMANSI

Milan’dan Cimbom’a 1.5 yıllığına kiralanan oyuncu, sarı kırmızılı forma ile çıktığı 16 maçta 7 gol atıp 3 de asist üretmişti.

Alvaro Morata vedası: Galatasaray'dan ayrılıp imzayı atıyor!

Sıkça Sorulan Sorular

MORATA NEDEN TÜRKİYE'DE KALMAK İSTEMEDİ?
Yıldız golcü, Victor Osimhen'in yedeği olmaktan rahatsız olmuştu.
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#Alvaro Morata
#Alvaro Morata
#Transfer Haberleri
#Galatasaray Transferleri
#Spor
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