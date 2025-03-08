Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü: Evinin Sultanları" voleybol turnuvası düzenlendi.

Ev hanımlarını spora yönlendirmek amacıyla organize edilen turnuvaya 24 kadın katıldı.

2 takımlı mini turnuvada kadınlar, kadınlar gününü Amasya Kapalı Spor Salonu'nda voleybol oynayarak kutladı.

Bu özel günü spor yaparak geçiren kadınlar, etkinliğin sonunda hep birlikte "Dünya kadınlar günümüz kutlu olsun." dedi.

Turnuvaya katılan kadınlara kupa ve madalyaları takdim edildi.