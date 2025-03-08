Galatasaray'da Neymar sürprizi! Transferde herkes ters köşe oldu

Galatasaray'da Victor Osimhen sonrası Neymar dönemi planlanıyor. Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in ayrılığına hazırlanan Galatasaray yönetimi, flaş bir hamle yaptı ve dünya yıldızı Neymar için resmen devreye girdi.

Galatasaray'da Victor Osimhen'in ayrılık süreci netleşmeden Neymar hamlesi geldi. Victor Osimhen'in önümüzdeki yaz ayrılacağını düşünen Galatasaray, çok daha iddialı bir hamle yaptı ve Brezilyalı Neymar için devreye girdi. Dünyaca ünlü yıldızın Galatasaray'ın radarında olduğunu dış basın duyururken, transfer ihtimalinin de epey güçlü olduğu belirtildi.

GALATASARAY'DA NEYMAR TRANSFERİ İÇİN SÜREÇ RESMEN BAŞLADI

Brezilya Milli Takımı'na uzun bir aradan sonra tekrar çağrılan Neymar, 2026 Dünya Kupası için hayaller kurmaya başladı. Futbola ve ülkesine olan borcunu ödemek isteyen yıldız hücumcu, Barcelona'ya dönmek ve 2026'daki turnuvaya en iyi şekilde hazırlanmak istiyordu! Ancak mali anlamda bu sürecin gerçekleşmesi çok zor görünürken, Galatasaray devreye girdi ve ciddi bir proje ile Neymar için görüşmelere başladı. Maaş gibi kritik faktörleri sponsorlarla aşmayı planlayan Galatasaray, Brezilya basınının haberine göre Neymar için en güçlü aday konumunda.

NEYMAR'DA SON DURUM

Suudi Arabistan döneminin çoğunu sakat geçiren Brezilyalı 10 numara, gençlik kulübü Santos'a transfer olmuş ve performansını artırmıştı. Şu ana kadar Santos ile 9 maça çıkan ve 3 gol atıp 3 de asist yapan Neymar, an itibarıyla Avrupa'ya dönmek istiyor!