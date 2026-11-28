Trendyol Süper Lig'de heyecan 13. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligde haftanın dikkati çeken ve sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Gaziantep FK ile Amedspor, Gaziantep'te karşı karşıya geldi.

Gaziantep Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve devre arasına 0-0'lık eşitlikle girildi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Amedspor, 46. dakikada öne geçti. Furkan Soyalp'in orta sahadan pasında topla buluşan Orban'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Tobiasz'ın sağından filelere gitti ve skor 1-0 oldu.

Amedspor, 50. dakikada bir gol daha bularak farkı 2'ye yükseltti. Saba'nın kullandığı serbest vuruşta defansın arkasına sarkan Orban'ın ceza sahasında bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve durum 2-0'a geldi.

Ev sahibi Gaziantep FK, 90+3. dakikada farkı 1'e indirdi. Savunmanın hatasında topu önünde bulan Serdar Dursun'un şutunda kaleci Lafont'un ayağına çarpan top ağlarla buluştu ve skor 2-1 oldu.

Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Amedspor, deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.

Amedspor, bu sonuçla ligdeki 8. galibiyetini alarak puanını 26'ya yükseltti. Gaziantep FK ise ligdeki 9. yenilgisini yaşayarak 8 puanda kaldı.

Amedspor, Süper Lig'in 14. haftasında 5 Aralık Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Gaziantep FK ise ligin 14. haftasında aynı gün deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak.