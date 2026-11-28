Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki Chobani Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Kompleksi'nin bir proje nedeniyle Maltepe'ye taşınacağı ve konunun kulübün genel kurulunda oylamaya sunulacağı iddia edildi.

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HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe Stadı Kadıköy'den Maltepe'ye mi taşınacak? İddiaya kulüpten açıklama var Fenerbahçe Spor Kulübü, stadyumun Maltepe'ye taşınacağı ve konunun genel kurulda oylanacağı yönündeki iddiaları yalanlayan bir açıklama yaptı. Kadıköy'deki stadyumun Maltepe'ye taşınacağı ve genel kurulda oylamaya sunulacağı iddia edilmişti. Kulüp, yetkili mercilerden Maltepe stadyum projesine ilişkin kendilerine iletilmiş herhangi bir teklif bulunmadığını bildirdi. Projeyle ilgili yalnızca geçmiş dönem yönetimlerinin yetkili mercilerle gerçekleştirdiği görüşmelerin söz konusu olduğu aktarıldı. Yönetim kurulunun gündeminde konuya dair bir kongre planlaması bulunmadığı ve haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Projenin somut bir teklife dönüşmesi halinde yönetim kurulunun görüşünü açıklayacağı, nihai kararın ise kongre iradesine ait olacağı ifade edildi.

İddia, sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırırken konuyla ilgili Fenerbahçe Spor Kulübü bir açıklama yaptı.

Söz konusu iddianın yalanlandığı açıklamada projeyle ilgili geçmiş dönem yönetimlerinin görüşmelerinin bulunduğu ancak bugünkü yönetime somut bir teklifin gelmesi durumunda yönetim kurulunun görüşünü açık bir şekilde ortaya koyacağı vurgulandı.

"GEÇMİŞ DÖNEM YÖNETİMLERİNİN GÖRÜŞMELERİ SÖZ KONUSU"

Kulübün açıklamasında geçen ifadeler şöyle:

"Maltepe’de yapılması gündeme getirilen stadyum projesine ilişkin yetkili merciler tarafından kulübümüze iletilmiş herhangi bir teklif bulunmamaktadır.

İlgili projeyle yalnızca geçmiş dönem yönetimlerimizin yetkili mercilerle gerçekleştirdiği görüşmeler söz konusudur.

Bu çerçevede, Yönetim Kurulumuzun gündeminde konuyla ilgili herhangi bir kongre planlaması bulunmamaktadır. Bu yönde kamuoyuna yansıyan haber ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Kaldı ki söz konusu projenin kongremizin gündemine taşınabilecek somut bir teklife dönüşmesi halinde Yönetim Kurulumuz görüşünü açık ve net bir şekilde ortaya koyacaktır. Nihai karar ise her zaman olduğu gibi değerli kongremizin iradesine ait olacaktır."

https://x.com/Fenerbahce/status/2126692549700014258