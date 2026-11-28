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İstanbul
Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki Chobani Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Kompleksi'nin bir proje nedeniyle Maltepe'ye taşınacağı ve konunun kulübün genel kurulunda oylamaya sunulacağı iddia edildi.
İddia, sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırırken konuyla ilgili Fenerbahçe Spor Kulübü bir açıklama yaptı.
Söz konusu iddianın yalanlandığı açıklamada projeyle ilgili geçmiş dönem yönetimlerinin görüşmelerinin bulunduğu ancak bugünkü yönetime somut bir teklifin gelmesi durumunda yönetim kurulunun görüşünü açık bir şekilde ortaya koyacağı vurgulandı.
Kulübün açıklamasında geçen ifadeler şöyle:
"Maltepe’de yapılması gündeme getirilen stadyum projesine ilişkin yetkili merciler tarafından kulübümüze iletilmiş herhangi bir teklif bulunmamaktadır.
İlgili projeyle yalnızca geçmiş dönem yönetimlerimizin yetkili mercilerle gerçekleştirdiği görüşmeler söz konusudur.
Bu çerçevede, Yönetim Kurulumuzun gündeminde konuyla ilgili herhangi bir kongre planlaması bulunmamaktadır. Bu yönde kamuoyuna yansıyan haber ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.
Kaldı ki söz konusu projenin kongremizin gündemine taşınabilecek somut bir teklife dönüşmesi halinde Yönetim Kurulumuz görüşünü açık ve net bir şekilde ortaya koyacaktır. Nihai karar ise her zaman olduğu gibi değerli kongremizin iradesine ait olacaktır."
https://x.com/Fenerbahce/status/2126692549700014258