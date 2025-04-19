Amedspor sahada taraftar tribünde: Geçmiş olsun Sırrı abi

Trendyol 1. Lig'in heyecan dolu 35. haftasında, Amed Sportif Faaliyetler kendi sahasında Ahlatcı Çorum FK'yı ağırladı. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadelede, Amedspor futbolcuları, kalp ameliyatı geçiren ve tedavisi devam eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e destek mesajı içeren bir pankart açtı…

Amedspor sahaya DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun mesajıyla çıktı. Önder, salı gecesi 22:30 sularında ambulansla İstanbul’un Şişli ilçesindeki Florence Nightingale Hastanesi’ne kaldırılmış, aort damarında yırtılma saptanmasının ardından 23:30 sularında acilen ameliyata alınmıştı.

Önder’in ameliyatı 12 saate yakın sürmüş, ertesi gün yoğun bakıma alınmıştı. Hastane, Önder’e bypass yapıldığını ve aort kapağının değiştirildiğini fakat buna rağmen kalbin sağ yarısının iyi kasılmadığını duyurmuştu. 17 Nisan’da tedaviye iyi yanıt verdiği belirtilmiş, dünse hayati tehlikenin devam ettiği söylenmişti.

“GEÇMİŞ OLSUN SIRRI ABİ”

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Ahlatcı Çorum FK, Diyarbakır Stadyumu’nda karşılaştı. Amed Sportif Faaliyetler futbolcuları, kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisi süren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için pankart açtı.

TFF’DEN ÖZEL İZİN

Amedspor yönetimi, pankartın maç öncesinde taşınabilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvuruda bulundu. TFF, bu talebi olumlu değerlendirerek pankartın açılmasına izin verdi.