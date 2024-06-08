Ampute Milli Takım'dan gururlandıran başarı: Üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu oldu

08 Haziran 2024 19:12 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 22:01

Ampute Milli Takım başarılara doymuyor. Fransa'da düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 3-0 yenen ay-yıldızlı ekip, üst üste üçüncü kez kupayı kazandı.

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın üçüncüsü, Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlendi. Camille Fournier Stadı'nda oynanan final maçında Türkiye, İspanya ile karşılaştı.

33 DAKİKADA İŞİ BİTİRDİ!

Milli takım, maçın ilk yarısını kaptan Rahmi Özcan'ın 15. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı. Ömer Güleryüz'ün 28. dakikada köşe vuruşundan attığı şık golle skoru 2-0 yapan Türkiye, Fatih Şentürk'ün 33. dakikada penaltıdan kaydettiği golle farkı üçe çıkardı: 3-0.

Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Ampute Futbol Milli Takımı, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

3. KEZ ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTI!

2017 ve 2021 yıllarında yapılan Avrupa şampiyonalarında da kupayı kazanma başarısı gösteren Türkiye, böylece üst üste üçüncü kez şampiyonluğa ulaştı.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti. Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Fransa’nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı yenerek üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı'nı tebrik ediyorum. Ampute Futbol Milli Takımımızın bu başarısı, azmin ve inancın karşısında hiçbir engelin duramayacağının en açık göstergesidir. Şampiyonlukta emeği geçen tüm teknik ekibi, idarecileri ve sporcularımızın ailelerini de canıgönülden kutluyor, milli futbolcularımızın başarılarının devamını diliyorum."

GAZZE'Yİ UNUTMADILAR

Ampute Milli Takımı İsrail'in saldırısı altındaki Gazzelileri unutmayarak, anlamlı bir poz verdiler.

ŞAMPİYONLUK COŞKUSU TGRT HABER'DE

A Milli Takım, şampiyonluk coşkusunu TGRT Haber'de yaşadı. Takımı adına söz alan kaleci Erhan Kuşkapan, canlı yayında yaptığı açıklamada, turnuvanın önemine dikkat çekti. Kuşkapan, "Buradan şampiyon olarak bayrağımızı en zirveye çekeceğiz dedik ve bunu dalgalandırdık. Bütün milletimize armağan olsun." dedi.

Teknik Direktör İsmail Temiz ise şampiyonlukta emeği geçen herkese teşekkür etti. Temiz, "Bu kupada o kadar çok insanın emeği var ki. Sayın cumhurbaşkanımızdan, federasyon başkanımızdan, sporcu kardeşlerimize, ailelerine kadar herkesin emeği çok fazla. Bu şampiyonluğu mazlumun yanında olan Türk milletine armağan ediyoruz." diye konuştu.

Törende ay-yıldızlılar, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Başkanı Mateuzs Vidlak'ın elinden kupayı alarak büyük sevinç yaşadı. Öte yandan turnuvada 16 golle gol kralı olan Ömer Güleryüz, hem en iyi oyuncu ödülünü hem de krallık ödülünü aldı.