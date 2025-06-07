Anadolu Efes Beşiktaş Fibabanka'yı deplasmanda devirdi!

Beşiktaş Fibabanka ile Anadolu Efes arasındaki zorlu maç, tek topluk zaferle sona erdi. Anadolu Efes, Beşiktaş Fibabanka'yı deplasmanda 90-87 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

https://x.com/AnadoluEfesSK/status/1931078581796434390

PLAY-OFF ETABI ÇEKİŞMELİ BAŞLADI

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 26-24 önde tamamlayan Anadolu Efes, ikinci periyotta da üstünlüğünü sürdürdü ve soyunma odasına 50-46 önde gitti! Akabinde ise üçüncü çeyrekte Beşiktaş Fibabanka geriden gelip öne geçerken, farkı bir ara 10 sayıya kadar çıkarsa da koruyamadı. Siyah beyazlılar; çeyreği 71-68 önde tamamlarken, nihayetinde ise final sekansında üstünlüğü yeniden alan Anadolu Efes, kritik karşılaşmadan 90-87 galip ayrıldı.