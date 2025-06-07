Anadolu Efes Beşiktaş Fibabanka'yı deplasmanda devirdi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off etabında Beşiktaş Fibabanka ile Anadolu Efes karşılaştı. İstanbul'daki heyecanlı maçı, konuk takım Anadolu Efes kazandı.
Beşiktaş Fibabanka ile Anadolu Efes arasındaki zorlu maç, tek topluk zaferle sona erdi. Anadolu Efes, Beşiktaş Fibabanka'yı deplasmanda 90-87 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.
https://x.com/AnadoluEfesSK/status/1931078581796434390
Karşılaşmanın ilk çeyreğini 26-24 önde tamamlayan Anadolu Efes, ikinci periyotta da üstünlüğünü sürdürdü ve soyunma odasına 50-46 önde gitti! Akabinde ise üçüncü çeyrekte Beşiktaş Fibabanka geriden gelip öne geçerken, farkı bir ara 10 sayıya kadar çıkarsa da koruyamadı. Siyah beyazlılar; çeyreği 71-68 önde tamamlarken, nihayetinde ise final sekansında üstünlüğü yeniden alan Anadolu Efes, kritik karşılaşmadan 90-87 galip ayrıldı.