Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Anadolu Efes Beşiktaş Fibabanka'yı deplasmanda devirdi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off etabında Beşiktaş Fibabanka ile Anadolu Efes karşılaştı. İstanbul'daki heyecanlı maçı, konuk takım Anadolu Efes kazandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Anadolu Efes Beşiktaş Fibabanka'yı deplasmanda devirdi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
07.06.2025
saat ikonu 00:20
|
GÜNCELLEME:
07.06.2025
saat ikonu 00:23

Beşiktaş Fibabanka ile Anadolu Efes arasındaki zorlu maç, tek topluk zaferle sona erdi. Anadolu Efes, Beşiktaş Fibabanka'yı deplasmanda 90-87 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

https://x.com/AnadoluEfesSK/status/1931078581796434390

PLAY-OFF ETABI ÇEKİŞMELİ BAŞLADI

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 26-24 önde tamamlayan Anadolu Efes, ikinci periyotta da üstünlüğünü sürdürdü ve soyunma odasına 50-46 önde gitti! Akabinde ise üçüncü çeyrekte Beşiktaş Fibabanka geriden gelip öne geçerken, farkı bir ara 10 sayıya kadar çıkarsa da koruyamadı. Siyah beyazlılar; çeyreği 71-68 önde tamamlarken, nihayetinde ise final sekansında üstünlüğü yeniden alan Anadolu Efes, kritik karşılaşmadan 90-87 galip ayrıldı.

Anadolu Efes Beşiktaş Fibabanka'yı deplasmanda devirdi!

Sıkça Sorulan Sorular

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Serinin ikinci maçı, 8 Haziran Pazar günü yine Beşiktaş'ın evinde oynanacak. Yarı final serisinde üç galibiyete ulaşan takımlar, finale yükselecek.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Victor Osimhen imzayı attı: Galatasaray'a kötü haber geldi!
Ole Gunnar Solskjaer Beşiktaş'ında Atiba Hutchinson transferi: Taze kan İtalya'da bulundu!
ETİKETLER
#beşiktaş
#play-off
#süper lig
#basketbol maçı
#kırmızı elma
#Yeşilçay
#zara
#anadolu efes
#anadolu efes
#Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
#Beşiktaş Fibabanka
#play off
#Türk Basketbolu
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.