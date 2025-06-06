Ole Gunnar Solskjaer Beşiktaş'ında Atiba Hutchinson transferi: Taze kan İtalya'da bulundu!

Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer'in isteğiyle Atiba Hutchinson etkisine sebep olacak Salvatore Esposito transferi gündeme alındı. Beşiktaş'ın orta sahasında ritmik bir kurgu tasarlayan Ole Gunnar Solskjaer, Atiba Hutchinson gibi tempoyu yükseltecek ve oyunu dengeleyecek bir isim arayışına girdi ve Salvatore Esposito için 'doğru transfer' raporunu verdi.

OLE GUNNAR SOLSKJAER'DEN BEŞİKTAŞ İÇİN SALVATORE ESPOSITO TRANSFERİ

Beşiktaş'ın Atiba Hutchinson ile orta sahaya hükmettiği günlerden sonra Kanadalı futbolcunun ayrılığıyla birlikte oyundaki dengeler değişmişti. Aradan geçen yıllarda ise Atiba Hutchinson dönemindeki ritmi bir daha yakalayamayan Beşiktaş, şimdi ise Ole Gunnar Solskjaer'in raporuyla Salvatore Esposito ismine yöneldi! Spezia ile Serie B'de harika bir sezon geçiren ve olgun bir oyun ortaya koyan Salvatore Esposito, Beşiktaş için yeni 'Atiba Hutchinson' olarak nitelendirildi.

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ SALVATORE ESPOSITO VE SON DÖNEMİ

Ole Gunnar Solskjaer'in orta sahada etkili olacağına inandığı isimlerin başında gelen Salvatore Esposito, 24 yaşına girmesiyle birlikte müthiş bir yükselişe geçti ve gerçek potansiyeline ilk kez bu kadar yaklaşarak güncel piyasa değerini 10 milyon Euro civarlarına çekti. Halihazırda Spezia için sezonun başrolündeki isim olan Salvatore Esposito, 37 maçta yaptığı 7 gol ve 10 asistlik önemli katkıyla da Avrupa'da pek çok takımın transfer listesine ilk sıralardan girdi.