Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu EuroLeague'de heyecan 12. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. EuroLeague'de Türkiye'yi temsil Anadolu Efes, 12. hafta maçında deplasmanda Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Dubai Basketbol'a konuk oldu.

Maça etkili başlayan taraf temsilcimiz Anadolu Efes oldu. Lacivert-beyazlılar, rakibine üstünlük kurduğu ilk çeyreği 23-15 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci çeyreğinde etkili olan taraf ise ev sahibi Dubai Basketbol oldu. Birleşik Arap Emirlikleri, geriden gelerek öne geçmeyi başardı ve devreye 42-20'lık üstünlükle girdi.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreği dengeli bir oyuna sahne olurken Anadolu Efes'ten 2 sayı daha fazla üreten Dubai Basketbol, dördüncü periyoda 59-55'lik avantajla gitti.

Maçın dördüncü çeyreği büyük çekişmeye sahne olurken hata yapmayan Dubai Basketbol, üstünlüğünü korudu ve karşılaşmadan 80-75'lik galibiyetle ayrıldı.

Anadolu Efes, bu sonuçla EuroLeague'deki 12 maçında 7. galibiyetini aldı. Lacivert-beyazlılar, EuroLeague'in 13. haftasında 20 Kasım Cuma günü sahasında Fransa temsilcisi ASVEL ile karşılaşacak.