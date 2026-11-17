Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı sürüyor. Galatasaray Çağdaş Faktoring, 7 haftası geride kalan ligde oynadığı 6 maçta 6 galibiyet alarak topladığı 12 puanla zirvede yer alıyor.

Ligdeki son maçında dev derbide sahasında ağırladığı Beşiktaş BOA'yı 83-61'lik skorla yenen Galatasaray Çağdaş Faktoring'de sıcak bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY YENİ TRANSFERİNİ DUYURDU

Galatasaray Çağdaş Faktoring, İngiliz oyuncu Holly Winterburn'ü kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre 26 yaşındaki şutör oyun kurucu ile anlaşma sağlandı.

Holly Winterburn, kariyerinde Leicester Riders, London Lions, Beşiktaş, Athinaikos Qualco ve Portland Fire'da forma giydi.