Milli ara öncesi sahasında konuk ettiği Amedspor ile nefes kesen ve 4-3’lük skorla sahadan galip ayrılan Galatasaray, topladığı 28 puanla zirvedeki yerini sağlamlaştırmıştı.

Ligde kayıp yaşamak istemeyen Cimbom, milli aranın ardından taraftarı önünde Samsunspor’u ağırlayacak. Zorlu 90 dakika öncesi sarı-kırmızılı cephede hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, teknik direktör Okan Buruk’un sahaya süreceği 11 şekillenmeye başladı.

OKAN BURUK'TAN SİNGO HAMLESİ

Zorlu mücadele öncesi takımdan gelen güzel haberler teknik heyetin yüzünü güldürdü. Yaşadığı sakatlığı tamamen atlatan ve milli arayı İstanbul’da bireysel ve takımla sıkı bir çalışma temposuyla geçiren Wilfried Singo, Samsunspor maçıyla birlikte formasına kavuşmaya hazırlanıyor.

ROLAND SALLAİ DİNLENDİRİLECEK

Başarılı sağ bek oyuncusu Roland Sallai’nin Macaristan Milli Takımı’nın kampından yorgun dönmesi ve teknik heyet tarafından dinlendirilmek istenmesi, Okan Buruk’un planlarını değiştirdi. Tecrübeli teknik adamın, fiziksel olarak hazır durumda bulunan Singo’yu Samsunspor karşısında ilk 11’de sahaya sürmeye karar verdiği öğrenildi.