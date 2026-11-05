Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu EuroLeague'de heyecan 10. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. EuroLeague'de Türkiye'yi temsil Anadolu Efes, 10. hafta maçında İstanbul'da Fransa temsilcisi Paris Basketbol ile karşılaştı.

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HABERİN ÖZETİ Anadolu Efes, evinde kaybetti! Lacivert-beyazlılar, Paris Basketbol'a mağlup oldu Anadolu Efes, EuroLeague 10. hafta maçında sahasında Paris Basketbol'a 95-90 mağlup oldu. İlk çeyreği 26-23 önde tamamlayan Anadolu Efes, devreyi 42-36 geride kapattı. Üçüncü çeyreği 70-66 önde tamamlayan lacivert-beyazlılar, maçı 95-90 kaybetti. Anadolu Efes, bu sonuçla EuroLeague'deki 10 maçında 4. galibiyetini aldı. Lacivert-beyazlılar, EuroLeague'in 11. haftasında 13 Kasım Cuma günü Virtus Bologna'yı ağırlayacak.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede Saric, Fernando, Payne ve Malcolm ile skor üreten Anadolu Efes, 6. dakikada 6 sayılık fark yakaladı ve durum 18-12'ye geldi. Müsabakanın 8. dakikasında skoru 22-14'e getirerek farkı 8 sayıya çıkaran lacivert-beyazlılar, son 1 dakikada rakibinin farkı kapatmasına rağmen ilk çeyreği 26-23 önde kapattı.

İkinci periyoda iyi giremeyen Anadolu Efes, ilk 5 dakika 23 saniyede sadece 1 sayı üretebildi. Konuk takım, bu sürede attığı basketlerle 15. dakikayı 35-27 üstün geçti. Lacivert-beyazlılar, Payne'nin 16. dakikadaki 3 sayılık basketiyle maça tutunurken, 19. dakikada skoru 36-37 yaparak farkı 1 sayıya kadar indirdi. Kalan sürede öne geçemeyen lacivert-beyazlı ekip, devre arasına 42-36 geride gitti.

Maçın ikinci yarısında oyun olarak dengeyi kuran Anadolu Efes, uzun süre takip ettiği rakibini 27. dakikanın başında Fernando'nun basketiyle 59-57 skorla geride bıraktı. Çekişmeli geçen kalan sürede üstünlük birkaç kez el değiştirdi. Ev sahibi takım, son dakikada Saric ve Malcolm'un üst üste kaydettiği 2 üçlükle periyodu 70-66 önde bitirdi.

Son çeyrekte oyundan düşmeyen Paris Basketbol, 34. dakikada 78-76 öne geçti. Kritik anlarda basit hatalar yapan Anadolu Efes, 38. dakikanın ilk saniyelerinde 6 sayı geriye düştü ve durum 83-89'a geldi. Kalan sürede hata yapmayan Paris Basketbol, sahadan 95-90 galip ayrıldı.

Anadolu Efes, bu sonuçla EuroLeague'deki 10 maçında 4. galibiyetini aldı. Lacivert-beyazlılar, EuroLeague'in 11. haftasında 13 Kasım Cuma günü sahasında İtalya temsilcisi Virtus Bologna'yı ağırlayacak.