Beşiktaş'ta Nübel ile ilgili sıcak gelişme! Alman kaleci hakkında karar verildi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın kalecisi Alexander Nübel ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Alexander Nübel, Almanya Milli Takımı'nın, UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta 13 Kasım Cuma günü Belgrad'da Sırbistan ve 16 Kasım Pazartesi günü Berlin'deki Olimpiyat Stadyumu'nda grup lideri Hollanda ile oynayacağı müsabakaların aday kadrosuna davet edildi.

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp, belirlediği 24 kişilik kadroda Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Alexander Nübel'e de yer verdi.

Nübel, eylül ayında açıklanan milli takım kadrosuna da davet edilmiş ve Yunanistan karşılaşmasında 90 dakika sahada kalmıştı.

30 yaşındaki file bekçisi, bu sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı 19 maçın 8'inde kalesini gole kapatırken, ağlarında ise 18 gol gördü.