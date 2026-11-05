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Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 18:17
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 18:17

Çorum FK'de Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe maçı öncesi Emre Belözoğlu sözleri! "Benim için önemli değil"

Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Maça konsantre olduklarını belirten Burak Yılmaz, "Tabii ki kazanmak için sahaya çıkacağız ve elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Fenerbahçe'yi yenip milli takım arasına galibiyetle girmek istiyoruz" dedi. Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine başlamasıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Burak Yılmaz, "Emre Belözoğlu'nun gelişi ya da İsmail Kartal'ın olmayışı benim için önemli değil" ifadelerini kullandı.

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Editor
 Yasin Aşan
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Çorum FK'de Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe maçı öncesi Emre Belözoğlu sözleri!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 18:17
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 18:17

'de gözler 11. haftada oynanacak maçlara çevrildi. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde ile , 8 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Çorum'da karşı karşıya gelecek.

Arca FK Teknik Direktörü , antrenman öncesinde basın mensuplarına Fenerbahçe müsabakasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Çorum FK'de Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe maçı öncesi Emre Belözoğlu sözleri! "Benim için önemli değil"

"HER ŞEYİMİZLE BU MAÇA KONSANTRE OLMUŞ DURUMDAYIZ"

Fenerbahçe'nin dün akşam aldığı galibiyetin kendileri açısından bir önem taşımadığını belirten Burak Yılmaz, "Fenerbahçe'nin dün akşam galip gelmesi, gelmemesi, uzun süredir mağlup olması ya da kötü durumda olması Fenerbahçe'nin büyüklüğünden hiçbir şey kaybettirmez. Fenerbahçe her zaman Fenerbahçe'dir. O yüzden biz dün akşamki galibiyete ya da mağlubiyetlere bakmıyoruz. Türkiye'nin önemli ve büyük kulüplerinden bir tanesi olan Fenerbahçe'ye karşı hazırlanıyoruz. Fenerbahçe'nin kazanmış ya da kaybetmiş olması onların ne gücünden ne de büyüklüğünden bir şey eksiltmez. Biz her şeyimizle bu maça konsantre olmuş durumdayız. Dün biletlerimizin tükendiğini, şehrimizin maça konsantre olduğunu görüyoruz. Allah'a şükür bizler de iyi durumdayız. Önemli olan Fenerbahçe'ye karşı oyun planımızı ve stratejimizi sahada hep beraber uygulayabilmek. Fenerbahçe'ye saygımız sonsuz ama biz de kendi oyunumuzu, stratejimizi ve planımızı uygulayacağız. Özgüvenliyiz. Bir çekince ile değil, inşallah güzel bir izletip sonunda puan almak istiyoruz. Tek hedefimiz bu. Tabii ki kazanmak için sahaya çıkacağız ve elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Fenerbahçe'yi yenip milli takım arasına galibiyetle girmek istiyoruz. Fenerbahçe karşısında alacağımız galibiyetin Erzurumspor karşısında aldığımız galibiyetten puan açısından bir farkı yok ama özgüven bakımından bize ve şehrimize çok büyük katkısı olacaktır" diye konuştu.

Karşılaşmanın kendileri için önemine de değinen Yılmaz, "Belki yukarıya doğru bir ivmelenme yaşayacağız. Puan olarak alınan her puan, kimden alınırsa alınsın eşittir. Ama tek hedefimiz kazanmak için sahaya çıkmak. Nasıl bir futbol ortaya koyacağımızı pazar günü hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Çorum FK'de Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe maçı öncesi Emre Belözoğlu sözleri! "Benim için önemli değil"

"BENİM İÇİN ÖNEMLİ DEĞİL"

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine başlamasıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Burak Yılmaz, "Emre Belözoğlu'nun gelişi ya da İsmail Kartal'ın olmayışı benim için önemli değil. Önemli olan Fenerbahçe'ye karşı oynayacak olmamız. Emre Belözoğlu yeni hoca olarak gelmiş olabilir. Kendisine başarılar diliyorum ama benim için pek fazla bir önemi yok" dedi.

"KİMSEYE HAYAL SATAMAYIZ"

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki hedeflerine de değinen Yılmaz, "Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Türkiye Kupası'nda oynamayan, daha az süre bulan arkadaşlarımıza şans vermek istiyorum. Ancak kupada da gidebildiğimiz yere kadar ilerlemek istiyoruz. Gerçekçi olmalıyız. Türkiye Kupası'nda ilerleyebilmek için geniş bir kadromuzun ve güçlü bir kulübemizin olması lazım. Ayaklarımızı yere basarak gerçekçi adımlar atarsak, hep beraber gerçekçi hedefler koyarsak Allah'ın izniyle başarılı oluruz. Gerçekçi olmayan hedeflerin peşinden koşamayız, kimseye hayal satamayız. Tabii ki Türkiye Kupası'nda da gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

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