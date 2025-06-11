Anadolu Efes hata yapmadı: Beşiktaş Fibabanka seride geriye düştü!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off etabının üçüncü maçında Anadolu Efes ile Beşiktaş Fibabanka karşılaştı. Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki kritik mücadelede, galip gelen taraf Anadolu Efes oldu.
Anadolu Efes, farklı kaybettiği ikinci maçtan sonra Beşiktaş Fibabanka'yı affetmedi. Kendi sahasında 94-87 galip gelen Anadolu Efes, seride 2-1 öne geçti.
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Polat Parlak.
Anadolu Efes: Larkin 18, Doğuş Özdemiroğlu 3, Dozier 9, Willis 13, Oturu 22, Nwora 19, Thompson, Poirier 4, Ercan Osmani 4, Erkan Yılmaz 2.
Beşiktaş Fibabanka: Mathews 9, Needham 19, Berk Uğurlu 7, Sleva 2, Terry 12, Allman 10, Plavsic 3, Yiğit Arslan 12, Morgan 13.
1. periyot: 26-22
Devre: 51-43
3. periyot: 78-65
Beş faulle çıkan oyuncu: 37.01 Mathews (Beşiktaş Fibabanka).