Anadolu Efes Virtus Bologna'yı dağıttı: EuroLeague'de üst üste 3. zafer!

Anadolu Efes, EuroLeague'in 28. haftasında Virtus Bologna'yı 91-60 mağlup etti. İstanbul'da net bir performans sergileyen temsilcimiz, Avrupa'da art arda 3. galibiyetini aldı.
https://x.com/AnadoluEfesSK/status/2022026954804015507?s=20
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi.
Hakemler: Emilio Perez (İspanya), Piotr Pastusiak (Polonya), Christian Theis (Almanya).
Anadolu Efes: Loyd 4, Weiler-Babb 3, Dozier 10, Poirier 6, Ercan Osmani 13, Şehmus Hazer 10, Lee 18, Cordinier 1, Swider 22, Jones 4.
Virtus Bologna: Vildoza 6, Edwards 8, Jallow 8, Niang 2, Diouf 7, Smailagic 12, Alston Jr, Hackett, Morgan 12, Diarra 1, Akele 2, Ferrari 2.
1. Periyot: 22-19
Devre: 43-35
3. Periyot: 64-45