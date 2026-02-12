Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Burak Ayaydın

Anadolu Efes Virtus Bologna'yı dağıttı: EuroLeague'de üst üste 3. zafer!

EuroLeague'in 28. haftasında Anadolu Efes ile Virtus Bologna parkeye çıktı. Temsilcimiz kritik mücadeleyi, tam 31 sayı farkla kazandı.

Anadolu Efes Virtus Bologna'yı dağıttı: EuroLeague'de üst üste 3. zafer!
Burak Ayaydın
12.02.2026
12.02.2026
Anadolu Efes, EuroLeague'in 28. haftasında Virtus Bologna'yı 91-60 mağlup etti. İstanbul'da net bir performans sergileyen temsilcimiz, Avrupa'da art arda 3. galibiyetini aldı.

https://x.com/AnadoluEfesSK/status/2022026954804015507?s=20

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi.

Hakemler: Emilio Perez (İspanya), Piotr Pastusiak (Polonya), Christian Theis (Almanya).

Anadolu Efes: Loyd 4, Weiler-Babb 3, Dozier 10, Poirier 6, Ercan Osmani 13, Şehmus Hazer 10, Lee 18, Cordinier 1, Swider 22, Jones 4.

Virtus Bologna: Vildoza 6, Edwards 8, Jallow 8, Niang 2, Diouf 7, Smailagic 12, Alston Jr, Hackett, Morgan 12, Diarra 1, Akele 2, Ferrari 2.

1. Periyot: 22-19

Devre: 43-35

3. Periyot: 64-45

Anadolu Efes Virtus Bologna'yı dağıttı: EuroLeague'de üst üste 3. zafer!

Sıkça Sorulan Sorular

EUROLEAGUE'DE LİDER KİM?
Diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko, an itibarıyla Avrupa'da lider konumunda bulunuyor.
