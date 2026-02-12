A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

Milliler; UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile eşleşti. Esasen ise A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek. Bu eşleşmelerin galipleri Haziran 2027'deki final turnuvasına katılacak.

TURNUVA FORMATI

B ve C Liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi; A, B ve C Liglerine yükselecek.

A ve B Liglerinde dördüncü sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek. C Ligi'nde dördüncü sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek.

A Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve B Ligi'nin ikincileri, B Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve C Ligi'nin ikincileri, iki ayaklı play-off maçı oynayacak.

C Ligi'nin dördüncü sıradaki en iyi iki takımı ile D Ligi'nin iki ikincisi arasında da play-off mücadelesi yapılacak.

MAÇ TAKVİMİ

Turnuvanın maç takvimi ise şu şekilde:

1 ve 2. maçlar | 24-29 Eylül 2026

3 ve 4. maçlar | 30 Eylül-6 Ekim 2026

5 ve 6. maçlar | 12-17 Kasım 2026

Çeyrek finaller | 25-30 Mart 2027

Final ve üçüncülük maçı | 9-13 Haziran 2027