A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

A Milli Takım'ın, UEFA Uluslar Ligi A Klasmanı'ndaki rakipleri belli oldu. Belçika’nın başkenti Brüksel’de kura çekimi gerçekleştirilirken; Fransa, İtalya ve Belçika ile aynı grupta yer aldık.

A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
12.02.2026
saat ikonu 21:03
|
GÜNCELLEME:
12.02.2026
saat ikonu 21:07

Milliler; UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile eşleşti. Esasen ise A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek. Bu eşleşmelerin galipleri Haziran 2027'deki final turnuvasına katılacak.

A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

TURNUVA FORMATI

B ve C Liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi; A, B ve C Liglerine yükselecek.

A ve B Liglerinde dördüncü sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek. C Ligi'nde dördüncü sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek.

A Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve B Ligi'nin ikincileri, B Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve C Ligi'nin ikincileri, iki ayaklı play-off maçı oynayacak.

C Ligi'nin dördüncü sıradaki en iyi iki takımı ile D Ligi'nin iki ikincisi arasında da play-off mücadelesi yapılacak.

A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

MAÇ TAKVİMİ

Turnuvanın maç takvimi ise şu şekilde:

1 ve 2. maçlar | 24-29 Eylül 2026

3 ve 4. maçlar | 30 Eylül-6 Ekim 2026

5 ve 6. maçlar | 12-17 Kasım 2026

Çeyrek finaller | 25-30 Mart 2027

Final ve üçüncülük maçı | 9-13 Haziran 2027

A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

Sıkça Sorulan Sorular

TÜRKİYE, 2026 DÜNYA KUPASI YOLUNDA KİMİNLE EŞLEŞMİŞTİ?
A Milli Takım, Romanya ile play-off oynayacak.
