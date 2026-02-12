Arda Güler'den eski hocası Serhat Pekmezci'ye cevap: "Üzüntüyle takip ettim"

Serhat Pekmezci'nin Arda Güler hakkındaki 'mobbing' çıkışına, milli yıldızdan cevap geldi. Halihazırdaki sürecin aktarıldığı gibi olmadığını belirten Arda Güler, Real Madrid'de mutlu olduğunu belirtti.

ARDA GÜLER'DEN ESKİ HOCASI SERHAT PEKMEZCİ'YE CEVAP

Eski hocasının söylediklerine katılmayan Arda Güler, "Kariyerimin başlangıcında büyük emekleri olan Sayın Serhat Pekmezci hocamın gündem olan açıklamalarını ne yazık ki üzüntüyle takip ettim. İlk günümden itibaren bu kulübün parçası olan herkes tarafından çok iyi karşılandım ve burayı hep bir aile olarak gördüm. Real Madrid oyuncusu olduğum için çok gururluyum, uzun yıllar bu formaya hizmet vermek istiyorum. Çok iyi bir takımımız var ve hepsiyle aynı takımı paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu konuda yazılan, söylenen hiçbir şeye aldırış etmemenizi rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

ARDA GÜLER'İN REAL MADRID RAKAMLARI

Fenerbahçe sonrasında ilk dönemde yedek kalan ama bu yıl itibarıyla Real Madrid'de düzenli oynamaya başlayan Arda Güler, yeni takvim yılında 35 maça çıkmış ve 3 gol ile 12 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.