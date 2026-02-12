Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Arda Güler'den eski hocası Serhat Pekmezci'ye cevap: "Üzüntüyle takip ettim"

Arda Güler, eski hocası Serhat Pekmezci'ye sosyal medyadan cevap verdi. Esasen ise geçtiğimiz günlerde Sports Digitale yayınına konuk olan Serhat Pekmezci, Arda Güler'in Real Madrid'de mobbing gördüğünü iddia etmişti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Arda Güler'den eski hocası Serhat Pekmezci'ye cevap:
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.02.2026
saat ikonu 20:49
|
GÜNCELLEME:
12.02.2026
saat ikonu 21:09

Serhat Pekmezci'nin Arda Güler hakkındaki 'mobbing' çıkışına, milli yıldızdan cevap geldi. Halihazırdaki sürecin aktarıldığı gibi olmadığını belirten Arda Güler, Real Madrid'de mutlu olduğunu belirtti.

Arda Güler'den eski hocası Serhat Pekmezci'ye cevap: "Üzüntüyle takip ettim"

ARDA GÜLER'DEN ESKİ HOCASI SERHAT PEKMEZCİ'YE CEVAP

Eski hocasının söylediklerine katılmayan Arda Güler, "Kariyerimin başlangıcında büyük emekleri olan Sayın Serhat Pekmezci hocamın gündem olan açıklamalarını ne yazık ki üzüntüyle takip ettim. İlk günümden itibaren bu kulübün parçası olan herkes tarafından çok iyi karşılandım ve burayı hep bir aile olarak gördüm. Real Madrid oyuncusu olduğum için çok gururluyum, uzun yıllar bu formaya hizmet vermek istiyorum. Çok iyi bir takımımız var ve hepsiyle aynı takımı paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu konuda yazılan, söylenen hiçbir şeye aldırış etmemenizi rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Arda Güler'den eski hocası Serhat Pekmezci'ye cevap: "Üzüntüyle takip ettim"

ARDA GÜLER'İN REAL MADRID RAKAMLARI

Fenerbahçe sonrasında ilk dönemde yedek kalan ama bu yıl itibarıyla Real Madrid'de düzenli oynamaya başlayan Arda Güler, yeni takvim yılında 35 maça çıkmış ve 3 gol ile 12 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.

Arda Güler'den eski hocası Serhat Pekmezci'ye cevap: "Üzüntüyle takip ettim"

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE ARDA GÜLER İÇİN GENÇLERBİRLİĞİ'NE NE KADAR YETİŞTİRME BEDELİ ÖDEMİŞTİ?
Süper Lig devi, 45 milyon liralık yatırım gerçekleştirmişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Süper Lig'de en yüksek maaş kritiği: Listeyi Galatasaraylı ve Fenerbahçeli yıldızlar doldurdu!
Fenerbahçe'nin de yer aldığı 'eski şampiyonlar' listesi: 9 yıldan başlayıp yarım asıra kadar uzanan büyük hasret!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.