Ancelotti final maçında şans vermemişti! Arda konuştu: En büyük hayalim...

02 Haziran 2024 11:58 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 11:59

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Almanya devi Borussia Dortmund'u 2-0 yenerek kupayı 15. kez evine götürdü. Milli gururumuz Arda Güler, finalde süre alamamasına rağmen Şampiyonlar Ligi kazanan ilk Türk futbolcu olarak adını tarihe yazdırdı.

ARDA'DAN ŞAMPİYONLUK AÇIKLAMASI

Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Arda, tarihi başarı sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

İlk sezonunda böyle güzel bir finale imza atan herkese teşekkür eden Arda, "En büyük hayalim 16. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanan takımda büyük rol oynamak" ifadelerini kullandı.

KROOS KUPAYLA VEDA ETTİ

Öte yandan, Real Madrid’in Alman orta sahası Toni Kroos da profesyonel futbol kariyerinin kulüp formasıyla son maçına çıktı.

Kulüp kariyerine kupayla veda eden deneyimli futbolcu, Avrupa Şampiyonası’nın ardından futbolu bırakacağını duyurmuştu.