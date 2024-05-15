Ancelotti'den Arda Güler sorusuna gülerek cevap

15 May 2024 09:14 - Güncelleme : 15 May 2024 09:15

İspanya LaLiga'nın 36. haftasında Real Madrid Santiago Bernabeu'da rakibi Alaves'i 5-0'lık skorla mağlup etti. Milli futbolcu Arda Güler yine maça damga vurdu.

Real Madrid, 10. dakikada Jude Bellingham, 27. dakikada Vinicius Junior ve 45+1. dakikada Federico Valverde'nin attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

İkinci yarı durgun başlasa da 70. dakikada Vinicius Junior tekrar sahneye çıktı ve farkı 4'e çıkardı. Son haftaların formda ismi milli oyuncu Arda Güler, 81. dakikada sahneye çıktı ve skoru tayin eden golü kaydetti.

"TAKIM ARDA GÜLER'İ ÇOK SEVİYOR"

Müsabakanın ardından ise Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, açıklamalarda bulundu. Arda Güler'in takım tarafından çok sevildiğini söyleyen Carlo Ancelotti, şu sözleri sarf etti:

Takım Arda Güler'i çok seviyor. Burada olduğu için çok mutluyuz. Çok yetenekli bir oyuncu, istemese de gol atıyor çünkü top ona aşık (Gülerek).

FİNALDEN SONRA KONUŞULACAK

Toni Kroos'un geleceğine dair de konuşan Ancelotti, şu sözlerle devam etti:

Toni Kroos'un geleceği? Kimse endişeli değil. Odak noktamız Şampiyonlar Ligi finali. Finalden sonra gereken şeyleri konuşacağız. Toni Kroos'un, Ballon d'Or almasını isterim ama bu çok zor. Ya da belki... her şey olabilir. Bu yaz EURO var, eğer Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa ve Almanya ile EURO'yu kazanırsa... Ballon D'Or için savaşabilir.

"SEZONUN EN ÖNEMLİ MAÇINI OYNAMADIK"

Son olarak Borussia Dortmund ile oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline değinen Carlo Ancelotti, şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

Henüz sezonun en önemli maçını oynamadık.