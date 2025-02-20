Anderlecht-Fenerbahçe maçı durduruldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, play-off turu rövanş maçında Belçika ekibi Anderlecht'e konuk oldu.

Sarı-lacivertliler maçın hemen başında 4. dakikada Youssef En-Nesyri'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Maçın 7. dakikasında hakemler ve futbolcuların soyunma odasına gitmesiyle maç durdu.

FENERBAHÇE TARAFTARINA SALDIRI

Karşlaşmanın durmasının ardından stadyumda tribünlerden gelen ırkçı tezahüratlar nedeniyle anons yapıldı.

Anonsta ırkçı tezahüratların devam etmesi halinde mücadelenin tatil edileceği belirtildi.

TRT Spor'da yer alan bilgilere Fenerbahçe taraftarına yapılan saldırı nedeniyle maçın durduğu belirtildi.

15 DAKİKA SONRA TAKIMLAR SAHAYA GERİ DÖNDÜ

Maçın durmasından 15 dakika sonra takımlar sahaya döndü.

Her iki takımın futbolcuları da ısınma hareketlerine başladı ve mücadele kısa bir süre sonra yeniden başladı.