Tgrt Haber
Haberler>Spor>Anderson Talisca adım adım Fenerbahçe yolunda!

Anderson Talisca adım adım Fenerbahçe yolunda!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
03 Ocak 2025 19:49 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 19:52
Anderson Talisca adım adım Fenerbahçe yolunda!

Fenerbahçe'nin Anderson Talisca transferi konusunda Al-Nassr ile anlaştığı belirtildi.

Trendyol Süper Lig takımı Fenerbahçe​, Al Nassr​ forması giyen Brezilyalı orta saha futbolcusu Anderson Talisca​ transferinde sona yaklaştı.

Dünyaca ünlü spor muhabiri Fabrizio Romano yaptığı habere göre, Fenerbahçe, Talisca konusunda Suudi Arabistan​ Pro A Ligi ekibi Al-Nassr ile anlaşmaya vardı.

Romano ayrıca, Talisca'nın menajeri ile Fenerbahçe arasında birkaç detayın kaldığını, ardından taraflar arasında anlaşmanın tamamlanacağını belirtti.

Fenerbahçe'de Talisca transferinde kriz devam ediyor

SEZON KARNESİ

Anderson Talisca​ bu sezon Al Nassr forması altında 19 maça çıkarken 8 gol atmayı başardı.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
taliscaFenerbahçeal nassranderson Taliscasuudi arabistan

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...