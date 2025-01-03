Anderson Talisca adım adım Fenerbahçe yolunda!

03 Ocak 2025 19:49 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 19:52

Fenerbahçe'nin Anderson Talisca transferi konusunda Al-Nassr ile anlaştığı belirtildi.

Trendyol Süper Lig takımı Fenerbahçe​, Al Nassr​ forması giyen Brezilyalı orta saha futbolcusu Anderson Talisca​ transferinde sona yaklaştı.

Dünyaca ünlü spor muhabiri Fabrizio Romano yaptığı habere göre, Fenerbahçe, Talisca konusunda Suudi Arabistan​ Pro A Ligi ekibi Al-Nassr ile anlaşmaya vardı.

Romano ayrıca, Talisca'nın menajeri ile Fenerbahçe arasında birkaç detayın kaldığını, ardından taraflar arasında anlaşmanın tamamlanacağını belirtti.

SEZON KARNESİ

Anderson Talisca​ bu sezon Al Nassr forması altında 19 maça çıkarken 8 gol atmayı başardı.