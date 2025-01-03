Anderson Talisca adım adım Fenerbahçe yolunda!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
03 Ocak 2025 19:49 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 19:52
Fenerbahçe'nin Anderson Talisca transferi konusunda Al-Nassr ile anlaştığı belirtildi.
Trendyol Süper Lig takımı Fenerbahçe, Al Nassr forması giyen Brezilyalı orta saha futbolcusu Anderson Talisca transferinde sona yaklaştı.
Dünyaca ünlü spor muhabiri Fabrizio Romano yaptığı habere göre, Fenerbahçe, Talisca konusunda Suudi Arabistan Pro A Ligi ekibi Al-Nassr ile anlaşmaya vardı.
Romano ayrıca, Talisca'nın menajeri ile Fenerbahçe arasında birkaç detayın kaldığını, ardından taraflar arasında anlaşmanın tamamlanacağını belirtti.
SEZON KARNESİ
Anderson Talisca bu sezon Al Nassr forması altında 19 maça çıkarken 8 gol atmayı başardı.
Kaynak: tgrthaber.com