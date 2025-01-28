Anderson Talisca'dan ilk açıklamalar geldi! Forma numarası belli oldu

28 Ocak 2025 22:51 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 23:27

Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca, formayı giydikten sonra ilk açıklamalarını yaptı. Talisca yaptığı açıklamalarda, "Bence ilk kelime minnettarlık. Tüm bu görüşmeler sürecinde yaşananlar çok özeldi ki Fenerbahçe formasını giymemi sağladı. Benim için büyük bir onur. Çok mutluyum, elimden gelenin en iyisini yapmak için motiveyim." derken Brezilyalı futbolcu 94 numaralı formayı giyecek.

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Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan takımı Al-Nassr'dan yeni transferi Anderson Talisca, kendisini 1.5 yıllığına sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attıktan sonra Fenerbahçe Televizyonu'na röportaj verdi.

Sarı-lacivertli formayı giyecek olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu açıklayan yıldız futbolcunun açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"FENERBAHÇE FORMASINI GİYMEMİ SAĞLADI"

"Bence ilk kelime minnettarlık. Tüm bu görüşmeler sürecinde yaşananlar çok özeldi ki Fenerbahçe formasını giymemi sağladı. Benim için büyük bir onur. Çok mutluyum, elimden gelenin en iyisini yapmak için motiveyim."

"Taraftarlarımızın göstermiş olduğu sevgi için çok teşekkür ediyorum. Benim için inanılmazdı. Onlara şunu söyleyebilirim bu takımı desteklemeye devam edin."

"Bence çok iyi bir takımımız var ve bu kulüp için her zaman daha büyük bir şeyler başarabiliriz. Bence takım çok motive, her maçta elinden gelenin en iyisini yapıyor."

"Dün benim için yaptıkları karşılama çok özeldi, kalbimde ve hafızamda yer etti. Bu kulübü temsil etmek benim için büyük bir onur ve büyük bir sorumluluk olacak."

94 NUMARAYI GİYECEK

Brezilyalı futbolcu Talisca, diğer takımlarda giydiği 94 numaralı formayı tercih etti. Doğum tarihini 1994 olan sambacının Beşiktaş'ta da 94 numarayı giydiği biliniyor.

FENERBAHÇE'DEN TALİSCA'YA ÖZEL KLİP

Sarı-lacivertli takım sosyal medya hesabından yeni transferi Talisca için özel klip yayınladı.

İşte o paylaşım: