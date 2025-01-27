Anderson Talisca Fenerbahçe için İstanbul'a geldi!

27 Ocak 2025 21:25 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 22:14

Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca, şehre geldi. Brezilyalı sambacıyı havaalanında Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ve çok sayıda taraftar karşıladı.

Talisca’nın bonservisi ne kadar, kiralık mı? 1,5 yıllık sözleşme imzalanacak

Talisca’nın bonservisi ne kadar, kiralık mı? 1,5 yıllık sözleşme imzalanacak

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde Fenerbahçe hücum hattına yıldız bir isimle takviye yaptı. Sarı-lacivertliler, son olarak Suudi Arabistan takımı Al Nassr forması giyen Anderson Talisca'yı renklerine bağladı.

Anderson Talisca ile transfer için anlaşma sağlanmasının ardından Brezilyalı futbolcu İstanbul'a geldi.

TALİSCA KİRALIK MI, FENERBAHÇE TALİSCA'NIN BONSERVİSİNİ ALDI MI?

Fenerbahçe Anderson Talisca’yı kiralık olarak değil bonservisi ile kadrosuna kattı. Talisca Al Nassr ile sözleşmesini feshetmesi nedeniyle bonservisi elinde olacak şekilde Fenerbahçe’ye geliyor.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından Talisca Fenerbahçe’nin 1,5 yıllık oyuncusu olacak.

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Benfica'nın eski forveti Anderson Talisca'yı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, 1.5 yıllık sözleşme ile Talisca'ya kavuştu.