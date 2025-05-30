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 | Onur Kaya

Angel Di Maria imzayı attı! Sarı lacivertli formayı giydi

Benfica ile sözleşmesi sona eren Arjantinli futbolcu Angel Di Maria'nın yeni durağı belli oldu. Ülkesine dönme kararı alan 37 yaşındaki yıldız oyuncu ilk kulübüne geri döndü.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.05.2025
saat ikonu 14:49
|
GÜNCELLEME:
30.05.2025
saat ikonu 14:52

Portekiz ekibi Benfica'ya veda eden Angel Di Maria'nın yeni takımı belli oldu. Arjantinli oyuncu, ilk kulübü Rosario Central'a geri döndü.

"HER ŞEYİN BAŞLADIĞI YERDE YENİDEN BAŞLIYOR"

Kulübün resmi Instagram hesabında yayınlanan bir gönderide Rosario Central, "Bir kağıt parçası, bir imza... Her şeyin başladığı yerde, yeniden başlıyor." ifadeleriyle 37 yaşındaki Di Maria'nın sözleşme imzaladığı bir fotoğrafı paylaştı.

Angel Di Maria imzayı attı! Sarı lacivertli formayı giydi

DI MARIA'DAN İLK AÇIKLAMA

Arjantinli oyuncu, kişisel Instagram hesabında ise "Eve dönmek ne kadar güzel. Hayalimizi gerçekleştirebilmek ne büyük bir mutluluk. Sevgili Rosario'da yaşamak ve sevgili Rosario Central'ın forması giyebilmek ne kadar güzel!" diye yazdı.

Angel Di Maria imzayı attı! Sarı lacivertli formayı giydi

25'TEN FAZLA KUPA KALDIRDI

2005 yılında Rosario Central'da futbol kariyerine başlayan Di Maria; Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain, Juventus ve Benfica gibi önemli kulüplerde forma giydi.

Angel Di Maria imzayı attı! Sarı lacivertli formayı giydi

Tecrübeli futbolcu, Real Madrid ile kazandığı 2013-14 UEFA Şampiyonlar Ligi dahil olmak üzere 25'ten fazla kupa kaldırdı.

ARJANTİN'LE DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Ayrıca Arjantin milli takımında 145 maçta 31 gol atarak, takımının 2022 FIFA Dünya Kupası ve iki Copa America kupasını kazanmasına katkıda bulundu.

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