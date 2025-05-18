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 | Berkay Alptekin

Benfica şampiyonluğa veda etti! Portekiz'de Kerem Aktürkoğlu tartışması başladı

Portekiz Ligi'nin 34. ve son haftasında şampiyon belli oldu. Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını terlettiği Benfica, konuk olduğu Braga deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü. Diğer yandan lider Sporting ise evinde Guimaraes'i 2-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.

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Benfica şampiyonluğa veda etti! Portekiz'de Kerem Aktürkoğlu tartışması başladı
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
18.05.2025
saat ikonu 15:44
|
GÜNCELLEME:
18.05.2025
saat ikonu 16:25

Portekiz Ligi'nin 34. ve son haftasında milli futbolcularımız Kerem Aktüroğlu ve Orkun Kökçü'nün takımı Benfica, şampiyonluk yolundaki kritik maçta Braga'ya konuk oldu. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından Benfica, topladığı 80 puanla Portekiz Ligi'ni ikinci sırada tamamladı. Lider Sporting ise evinde Guimaraes'i Goncalves ve Gyökeres'in golleriyle 2-0 kazarak 82 puanla üst üste ikinci, toplamda 21. şampiyonluğuna ulaştı.

Benfica şampiyonluğa veda etti! Portekiz'de Kerem Aktürkoğlu tartışması başladı

MİLLİ FUTBOLCULARIMIZIN BENFİCA PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla sezonu 16 gol 12 asistle, Orkun Kökçü ise 11 gol 9 asistle tamamladı. Kerem Aktürkoğlu karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

Milli futbolcu paylaşımında, "Duyguları kelimelerle ifade etmenin zor olduğu anlardan biri. Benfica taraftarlarına bu sezon hak ettikleri lig şampiyonluğunu veremediğimiz için üzgünüz.

Sezon boyunca bize verdiğiniz destek büyük anlamlar taşıyor. Takımımla gurur duyuyorum. Sonuna kadar mücadele ettik ama şimdi ayağa kalkıp bir sonrası için mücadele edecek gücü yeniden bulma zamanı. Birlikte devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Benfica şampiyonluğa veda etti! Portekiz'de Kerem Aktürkoğlu tartışması başladı

PORTEKİZ BASININDAN KEREM'E FLAŞ İFADELER

Braga maçında beklenen performansı sergileyemeyen Kerem için Portekiz basını flaş ifadeler kullandı.

Portekiz medyasında Kerem için şu sözler sarf edildi:

"Sağ tarafa geçmek zorunda kaldığında aynı oyuncu değil. Diyagonal yapma ve iç ayağıyla, sağ ayağıyla, en iyi ayağıyla şut çekme yeteneğini kaybediyor.

Bruno Lage Di Maria yerine Schjelderup'u oyuna aldı ve bu durumda Türk oyuncu sol kanadı terk etmek zorunda kalıyor. Ancak bu, topu tutarken ya da dripling yaparken yaptığı bazı temel hataları haklı çıkarmıyor. Doğal olarak oyundan alındı."

Benfica şampiyonluğa veda etti! Portekiz'de Kerem Aktürkoğlu tartışması başladı

TARAFTARLARDAN KEREM TARTIŞMASI

Sosyal medyada ise Kerem Aktürkoğlu ile ilgili çarpıcı bir tartışma yaşandı. Bir Benfica taraftarı Braga-Benfica maçı oynanırken yıldız oyuncuyu eleştiren bir tweet paylaştı.
Başka bir Benfica taraftarı ise bu paylaşıma, "Çocuğu suçlamak kolay. Pavlidis ile birlikte sezon boyu oyunun içinde en çok olan oyuncuydu" şeklinde cevap verdi.

Benfica şampiyonluğa veda etti! Portekiz'de Kerem Aktürkoğlu tartışması başladı

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