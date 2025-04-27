Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü fırtınası: Benfica esti geçti!

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Portekiz Süper Ligi'nde AVS ile karşılaştı. Milli yıldızların etkili olduğu mücadeleyi Benfica yarım düzine gol atarak kazandı ve adeta gövde gösterisi yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü fırtınası: Benfica esti geçti!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
27.04.2025
saat ikonu 22:50
|
GÜNCELLEME:
27.04.2025
saat ikonu 22:54

Portekiz Süper Ligi'nde Benfica, kendi sahasında AVS'yi 6-0 mağlup etti. Kerem Aktürkoğlu'nun 1 gol ve 1 asistle öne çıktığı maçta, Orkun Kökçü de orta sahada yüksek tempolu bir oyun sergiledi.

BENFICA'DAN 6 GOLLÜ GALİBİYET

Işık Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 6. dakikada Portekizli savunmacı Tomas Araujo'nun golüyle öne geçti. Akabinde ise 23. dakikada Yunan santrfor Vangelis Pavlidis skoru 2-0 yaparken, sadece 3 dakika sonra İsviçreli kanat oyuncusu Zeki Amdouni farkı üçe çıkardı! İlk yarının son anlarına gelindiğinde ise Kerem Aktürkoğlu sahneye çıktı ve 40. dakikada skoru 4-0 yaptı. İkinci yarıda tecrübeli İtalyan santrfor Andrea Belotti, 70. dakikada Kerem'in asistinde fileleri havalandırarak 5. golü attı. Arjantinli stoper Nicolas Otamendi ise 82. dakikada skoru 6-0'a getirdi ve perdeyi kapattı.

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü fırtınası: Benfica esti geçti!

BENFICA ŞAMPİYONLUK AŞKINA

Benfica bu galibiyetle 75 puana ulaşırken, AVS ise 24 puanda kalarak 16. sırada yer aldı. Kırmızı beyazlılar, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Sıkça Sorulan Sorular

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN BONSERVİSİ NE KADAR?
Milli yıldızın güncel piyasa değeri 22 milyon Eurodur.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kenan Yıldız İtalya'da bir ilki yaşadı: Juventus galip geldi!
Liverpool şampiyon oldu: Mohamed Salah tarihe geçti!
ETİKETLER
#Spor
#kerem aktürkoğlu
#kerem aktürkoğlu
#benfica
#benfica
#orkun kökçü
#orkun kökçü
#gol
#Avs
#Portekiz Süper Ligi
#Asist
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.