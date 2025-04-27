Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü fırtınası: Benfica esti geçti!

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Portekiz Süper Ligi'nde AVS ile karşılaştı. Milli yıldızların etkili olduğu mücadeleyi Benfica yarım düzine gol atarak kazandı ve adeta gövde gösterisi yaptı.

Portekiz Süper Ligi'nde Benfica, kendi sahasında AVS'yi 6-0 mağlup etti. Kerem Aktürkoğlu'nun 1 gol ve 1 asistle öne çıktığı maçta, Orkun Kökçü de orta sahada yüksek tempolu bir oyun sergiledi.

BENFICA'DAN 6 GOLLÜ GALİBİYET

Işık Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 6. dakikada Portekizli savunmacı Tomas Araujo'nun golüyle öne geçti. Akabinde ise 23. dakikada Yunan santrfor Vangelis Pavlidis skoru 2-0 yaparken, sadece 3 dakika sonra İsviçreli kanat oyuncusu Zeki Amdouni farkı üçe çıkardı! İlk yarının son anlarına gelindiğinde ise Kerem Aktürkoğlu sahneye çıktı ve 40. dakikada skoru 4-0 yaptı. İkinci yarıda tecrübeli İtalyan santrfor Andrea Belotti, 70. dakikada Kerem'in asistinde fileleri havalandırarak 5. golü attı. Arjantinli stoper Nicolas Otamendi ise 82. dakikada skoru 6-0'a getirdi ve perdeyi kapattı.

BENFICA ŞAMPİYONLUK AŞKINA

Benfica bu galibiyetle 75 puana ulaşırken, AVS ise 24 puanda kalarak 16. sırada yer aldı. Kırmızı beyazlılar, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.